Confirmado: Gerardo Werthein le presentó su renuncia a Milei y dejó de ser parte del Gobierno

Gerardo Werthein dejó de ser ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del gobierno de Javier Milei.

Javier Milei y Gerardo Werthein.

Gerardo Werthein presentó de manera formal a renuncia a su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. En horas de la mañana del miércoles 22 de octubre, el funcionario dejó de ser parte del gobierno de Javier Milei.

El presidente de la República Argentina había anticipado que post elecciones legislativas de este domingo iban a haber cambios en el Gabinete Presidencial pero la decisión de Werthein se le adelantó.

Por qué renunció Werthein

Se rumoreaba la desvinculación del canciller por un contexto de tensiones con el Gobierno, aún luego de haber firmado el acuerdo del swap por 40 millones con los Estados Unidos y de haber recibido la mitad de esa suma.

Días atrás, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, había asegurado que que el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos “durará mientras Javier Milei sea presidente”.

Días atras, Gerardo Werthein se reunió con Marco Rubio en Washington. Foto: REUTERS.

Werthein había declarado que "Estados Unidos quiere afianzar sus vínculos con la Argentina" y ayudar a los ciudadanos. El ministro Culto aseguró que la reunión con Donald Trump fue “verdaderamente espectacular” y que además se formuló un acuerdo de comercio que podría brindar “medidas muy positivas para la Argentina” con un impacto en la producción.

El ministro le habría comunicado su salida a Milei y Karina en una reunión el pasado viernes en la Quinta de Olivos. Sin embargo, la idea es que continúe ligado a la política, en el área de Relaciones Internacionales, con una fuerte presencia en Washington.

Noticia en desarrollo.