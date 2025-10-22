La firme decisión del gobierno de Milei tras la renuncia de Gerardo Werthein
Javier Milei recibió la renuncia formal de Gerardo Werthein en horas de la mañana del miércoles 22 de octubre y a pocos días de las elecciones legislativas. La firme decisión del Gobierno luego de enterarse que el -ahora- exministro impulsó alrededor de 80 nombramientos en embajadas y consulados.
Argentina palpita las elecciones legislativas del 26 de octubre y el gobierno de Javier Milei atravesó distintos momentos antes de que se lleven adelante los comicios. Una de las recientes noticias fue que Gerardo Werthein le presentó la renuncia a Milei de manera definitiva a su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Apenas se supo que dejó de ser funcionario del Gobierno, salió a la luz las más de más de 80 designaciones y movimientos de funcionarios del Servicio Exterior hacia embajadas y consulados argentinos en países como Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.
La firme decisión del Gobierno tras la renuncia de Werthein
Es por eso que Javier Milei tomó la decisión inmediata de dar de baja los traslados del exterior firmados por Werthein: no convalidó la medida y confeccionará una nueva lista de designaciones una vez que oficialice al nuevo canciller.
De acuerdo a la información que comunicaron desde el entorno del ahora excanciller, la decisión formó parte de un “proceso administrativo normal que se da en la Cancillería hace décadas, como forma pública y transparente de efectuar los traslados de los funcionarios al exterior”.
Además, explicaron que la resolución no surgió de manera repentina: representó la etapa final de un proceso licitatorio iniciado hace más de un mes, en el que participaron las áreas administrativas correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sumado a eso, el envío de personal al exterior respondió a una necesidad operativa, ya que los nuevos destinos reemplazarán a los funcionarios que regresan al país tras haber completado sus misiones.
Se trató del único proceso de licitación para traslados diplomáticos realizado en lo que va del 2025 y todos los funcionarios incluidos en la resolución, pertenecen al cuerpo diplomático de carrera y ocupan cargos de rangos medios o inferiores.
No se designaron puestos políticos ni jefaturas de misión, así como tampoco se cubrieron titularidades de consulados generales o sedes consulares de relevancia.