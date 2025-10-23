Confirmado: Pablo Quirno reemplazará a Gerardo Werthein en Cancillería

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, será el reemplazante de Gerardo Werthein en el ministerio de Relaciones Exteriores.

Reemplaza a Gerardo Werthein. Foto: NA

Tras la salida consumada de Gerardo Werthein al frente del ministerio de Relaciones Exteriores, se supo quién será su reemplazante. Se trata de Pablo Quirno, secretario de Finanzas cercano a Luis Caputo, quien desembarcará como canciller del gobierno de Javier Milei.

Pablo Quirno llegó al Gobierno en 2023, fue parte de la administración de Cambiemos y exintegrante del directorio de la autoridad monetaria en un breve lapso del gobierno de Mauricio Macri.

En una visita sorpresa del presidente Javier Milei al ministerio de Economía en la previa a la defensa del Presupuesto 2025. Foto: Noticias Argentinas

El comunicado del Gobierno tras la incorporación de Quirno a Cancillería

“El presidente Milei le agradece a Gerardo Werthein por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con Estados Unidos”, expresaron desde Oficina del Presidente.

En el comunicado oficial, destacaron a Pablo Quirno como un “miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino”

Además, desde el gobierno de Milei enfatizaron en los próximos compromisos de Quirno como nuevo canciller. “Pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”, detallaron.

Lo hizo a través de un comunicado oficial. Foto: Presidencia

Por último, sostuvieron que habrá una construcción de las alianzas internacionales “con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente”. Y concluyeron: “Seguirá impulsando la batalla cultural que lidera el presidente Milei, tanto en el poaís como a nivel global, en defensa de los valores occidentales y de las dideas de la libertad”.