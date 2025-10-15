Gerardo Werthein aseguró que el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos “durará mientras Javier Milei sea presidente”

Gerardo Werthein declaró que Estados Unidos quiere afianzar sus vínculos con la Argentina y ayudar a los ciudadanos. El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto aseguró que la reunión con Donald Trump fue “verdaderamente espectacular” y que además se formuló un acuerdo de comercio que podría brindar “medidas muy positivas para la Argentina” con un impacto en la producción.

Gerardo Werthein y Javier Milei. Foto: Presidencia.

“¿Quién se pondría a negociar un acuerdo que podría durar 6 días?”, respondió el ministro ante las preguntas por la reacción negativa de los mercados. Y agregó que el mismo estará vigente durante el termino que Milei sea presidente y luego “dependerá de la afinidad” de los próximos gobiernos.

Gerardo Werthein salió a calmar los mercados luego de la reunión de Milei y Trump

“Nunca hay que ponerse a discutir lo que es bueno para la Argentina”, afirmó Werthein ante la campaña de la oposición en contra del acuerdo con los Estados Unidos de América.

Donald Trump había pronunciado en la reunión con la comitiva argentina en la Casa Blanca que “si Milei pierde las elecciones, no serán generosos con la Argentina”. Y, a partir de ello, cayeron las acciones y bonos argentinos hasta en un 10%.

Luego de la cumbre Milei-Trump, las acciones y bonos argentinos cayeron hasta en un 10%. Foto: REUTERS

Continuó afirmando que este apoyo “no está condicionado a nada” y que la comitiva estadounidense no opinó del swap con China ni impuso algún requerimiento adicional al acuerdo.

El Gordo Dan cuestionó a Werthein

Daniel Parisini, conocido en redes como El Gordo Dan, se pronunció en relación a la reunión Milei-Trump diciendo que “si tan solo tuviésemos un canciller que escuchara lo que viene diciendo Donald Trump, la cosa no hubiese sido tan mala”.

Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las "midterms" (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y… — DAN (@GordoDan_) October 14, 2025

Gerardo Werthein aplacó estos dichos con una fuerte afirmación: “Con lo ocupado que estoy, lo último que me falta es preocuparme por un tuitero”.