Donald Trump destacó su encuentro con Javier Milei y volvió a condicionar su apoyo al resultado de las elecciones legislativas

El republicano se expresó en su cuenta de Truth Social tras su reunión con el presidente. “Espero que lo apoyen”, afirmó.

Javier Milei y Donald Trump en el Salón Oval. Foto: EFE

Tras la reunión en la Casa Blanca, Donald Trump utilizó su cuenta de Truth Social para destacar el encuentro con Javier Milei y en el que volvió a condicionar el apoyo de Estados Unidos al resultado de las elecciones legislativas.

“¡Gran reunión hoy con Javier Milei! Está haciendo las cosas correctas para su país”, comenzó el posteo del republicano.

Y agregó: “Espero que el pueblo de Argentina entienda el buen trabajo que está haciendo y apoye su labor durante las próximas elecciones de medio término, para que podamos continuar ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina”.

El mensaje culmina con un guiño a su propio eslogan de campaña. “Javier Milei tiene mi completo y total apoyo. Él no los decepcionará. ¡HAGAMOS A ARGENTINA GRANDE OTRA VEZ!”, cerró.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

El posteo ratifica las advertencias que el propio Trump había realizado durante el encuentro, donde condicionó la continuidad de la ayuda financiera de Estados Unidos a un resultado favorable para La Libertad Avanza en los comicios del 26 de octubre.