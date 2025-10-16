Caputo celebró la reforma laboral porque será “más ágil” y terminará “con la industria del juicio”

Luis “Toto” Caputo grabó un video refiriéndose a la reforma laboral anunciada por Milei días atrás. Qué dijo el ministro de Economía de la Nación.

Luis Caputo. Foto: NA/Juan Vargas

Luis “Toto” Caputo habló sobre la reforma laboral que anunció Javier Milei días atrás en un acto realizado en Mar del Plata. El ministro de Economía celebró esta reestructuración argumentando que será un régimen más agil e irá en contra de “la industria del juicio”.

“Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, de lo que son las reformas de segunda generación”, expresó para referirse a la reforma laboral tributaria.

Caputo celebró la reforma laboral

“Es fundamental, porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen, razón por la cual el empleo no crece desde 2011″, sostuvo Caputo.

“Ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente, en particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente que tenga que cerrar su empresa o emprendimiento”, consideró el ministro de Economía de Milei.

“Claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, dinámico y que termine la industria del juicio que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos”, cerró.

Se levantó la sesión en Diputados para interpelar a Caputo, Karina Milei y Lugones

La oposición en Diputados había convocado a Caputo, en medio del apoyo de Estados Unidos; y a Karina Milei y el ministro de Salud Mario Lugones por las presuntas coimas en Discapacidad. La Cámara deberá decidir si acepta esas justificaciones o avanza con medidas. Mientras tanto, la tensión institucional se mantendrá mientras se define si la interpelación sigue adelante sin ellos o si serán citados de nuevo bajo otro mecanismo

Los funcionarios fueron convocados por la oposición en Diputados. Foto: Noticias Argentinas, Twitter oficial de Karina Milei y Twitter oficial de Mario Lugones

Por falta de quorum, la sesión en la Cámara de Diputados fracasó y fue levantada por Martín Menem a las 12.30 del miércoles 15 de octubre con la presencia de solo doce diputados, donde se debía tratar la interpelación a Caputo.