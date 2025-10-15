Tras la polémica por los dichos de Trump, Caputo llevó calma a los mercados: “Una interpretación errónea”

El ministro de Economía habló luego de la reunión entre la comitiva liderada por Javier Milei y Donald Trump. Se esperan anuncios por parte de Estados Unidos.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: REUTERS

Luis Caputo, ministro de Economía, buscó llevar calma a los mercados desde Estados Unidos. En este contexto, indicó que habrá anuncios por parte de Washington durante este miércoles, que tendrán que ver con inversión y comercio exterior.

El objetivo de estos anuncios es el avance sobre el intercambio entre Argentina y Estados Unidos. Se trata de otra muestra de cercanía entre los gobiernos, como así también una manera de alejar las dudas por lo dicho por Donald Trump, quien mencionó que la ayuda financiera se retiraría si hay una derrota del oficialismo en las elecciones.

Encuentro de Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

El acuerdo comercial fue confirmado tanto por el ministro de Economía, Luis Caputo, como por el canciller Gerardo Werthein, ambos presentes en el almuerzo con el equipo de gobierno norteamericano.

“Esperamos que haya anuncios pronto sobre el acuerdo. Eso va a estar pronto. No quiero decir nada, porque no decimos nada hasta que esté concretado. Todo salió diez puntos”, indicó el ministro de Economía desde Washington tras la reunión mantenida con Trump junto a Milei y Werthein.

Caputo busca enviar señales que calmen los mercados tras una jornada en la que Trump condicionó el rescate financiero de US$ 20.000 millones al éxito de Milei en las urnas a 12 días de las elecciones legislativas.

La comitiva argentina liderada por Javier Milei junto a Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Foto: NA

El titular del Palacio de Hacienda explicó que se trató de una “interpretación errónea, si se quiere, una confusión, en función de que el apoyo del presidente y de los Estados Unidos iba a estar solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones”, pero aclaró que “no tiene nada que ver con eso lo que pasó realmente en la reunión”.

La reacción del mercado este martes fue un desplome de hasta el 7,4% en los bonos, un hundimiento de las acciones del Merval de hasta el 11, 4% y el dólar oficial subió 1,8% a $ 1.374.

La comitiva argentina liderada por Javier Milei junto a Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Foto: NA

Caputo señaló incluso que el presidente de EEUU fue “tomado medio literal y entonces el mercado, que no está en la reunión y no puede saber todo lo que estaba pasando ahí, lo interpretó de otra manera”.

“Pasó simplemente eso y seguramente mañana se corregirá porque ya fue aclarado tanto por el presidente mismo como por el secretario del Tesoro”, agregó.

El acuerdo comercial apuntaría a ratificar el apoyo de Estados Unidos. Si bien su contenido es confidencial, fuentes al tanto de las conversaciones afirman que se trataría de una apertura recíproca.

En ese marco, el gobierno de Milei brindaría beneficios para inversiones norteamericanas en el país y, a cambio, las firmas argentinas podrían obtener facilidades, en medio de las negociaciones para reducir aranceles.

“La reunión fue espectacular, tuvo distintos momentos. Hablamos de acuerdos de comercio, lo tenemos casi terminado para anunciarlo muy rápidamente con medidas muy positivas para Argentina que van a tener un gran impacto en las áreas de producción”, adelantó el canciller en una entrevista con LN+.

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de inversiones directas en la Argentina en los últimos años, por encima de otros socios comerciales como China, Brasil o España.

Desde 2021 hubo financiamiento por casi US$ 10.000 millones, tres veces más que el de origen chino.

La comitiva argentina liderada por Javier Milei junto a Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Foto: NA

Durante la reunión que mantuvo Milei con Trump en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se refirió a la rivalidad con el gigante asiático en la región y sugirió que Argentina debería distanciarse de ese país. “No deberían hacer nada en lo militar con China”, remarcó.

“Me refería más a los puertos y las bases militares que el swap con China”, agregó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos había dicho la semana pasada que Milei “está decidido a sacar a China de la Argentina”.

En las últimas horas, el Ministerio de Economía aprobó la adhesión del Proyecto “Los Azules”, de Andes Corporación Minera S.A al RIGI, con una inversión superior a los US$ 2.600 millones en San Juan para producir cátodos de cobre. Del proyecto participan firmas de Estados Unidos.