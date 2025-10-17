El embajador de EEUU en Argentina anticipó “grandes noticias”: qué se sabe de la alianza económica

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, dijo que durante el viernes 17 de octubre se van a dar a conocer “grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica”.

Javier Milei y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos. Foto: NA.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, vaticinó “grandes noticias” para el transcurso del viernes 17 de octubre en medio del acuerdo del gobierno de Javier Milei con el mandatario norteamericano. Qué dijo el diplomático en sus redes sociales oficiales.

El mensaje del embajador de Estados Unidos en Argentina

“Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: ‘Unidos en Libertad, Fuerza y ​​Prosperidad’“, escribió en su cuenta oficial de Twitter. El comentario resonó a primera hora de la mañana del viernes, ya que el tuit fue publicado casi a las dos de la madrugada.

"Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana”, sostuvo sin dar grandes detalles, por lo que se espera que en las próximas horas profundice en torno al buen pronóstico. “Un fuerte abrazo a mis hermanos argentinos. ¡Juntos en Libertad!“, concluyó.

El mensaje se dio en un contexto marcado por el comunicado de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Pocas horas después del mensaje de Lamelas, confirmó que Estados Unidos compró pesos y que pueden “actuar con contundencia” para estabilizar los mercados.

Javier Milei junto al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

48 horas atrás, había anunciado una asistencia total a la Argentina por 40.000 millones de dólares: a los 20.000 millones dentro del swap, se sumaría un paquete extra de ayuda de bancos privados y fondos soberanos.