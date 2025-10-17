Bessent confirmó que Estados Unidos compró pesos y que pueden “actuar con contundencia” para estabilizar los mercados

El secretario del Tesoro de Estados Unidos escribió en la previa de la apertura de los mercados, con un claro mensaje de apoyo a Argentina.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, remarcó este viernes que “está monitoreando los mercados”, en la previa a la apertura a la actividad financiera. Además, indicaron que pueden “actuar con contundencia” en busca de una estabilización.

El funcionario de la administración de Donald Trump apuntó una vez más que “Estados Unidos apoya a Argentina”. Y sumó que “ayer, el Tesoro compró pesos en los mercados de “Blue Chip Swap” y al contado. El Tesoro mantiene una comunicación cercana con el equipo económico de Argentina mientras trabajan para Hacer a Argentina Grande de Nuevo".

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Luis Caputo. Foto: X @SecScottBessent

Antes de la apertura de la jornada financiera, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, lanzó una nueva advertencia a los operadores financieros que especulan contra la Argentina.

Bessent les dijo que “el Tesoro está monitoreando los mercados” y agregó: “Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.

Noticia en desarrollo.