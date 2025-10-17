Bessent confirmó que Estados Unidos compró pesos y que pueden “actuar con contundencia” para estabilizar los mercados
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, remarcó este viernes que “está monitoreando los mercados”, en la previa a la apertura a la actividad financiera. Además, indicaron que pueden “actuar con contundencia” en busca de una estabilización.
El funcionario de la administración de Donald Trump apuntó una vez más que “Estados Unidos apoya a Argentina”. Y sumó que “ayer, el Tesoro compró pesos en los mercados de “Blue Chip Swap” y al contado. El Tesoro mantiene una comunicación cercana con el equipo económico de Argentina mientras trabajan para Hacer a Argentina Grande de Nuevo".
Antes de la apertura de la jornada financiera, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, lanzó una nueva advertencia a los operadores financieros que especulan contra la Argentina.
Bessent les dijo que “el Tesoro está monitoreando los mercados” y agregó: “Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.
Noticia en desarrollo.