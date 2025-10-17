Kicillof cuestionó a Milei tras el acuerdo con EEUU: “Nadie que está bien y tiene éxito necesita que los salven cuatro veces”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó un acto por el Día de la Lealtad Peronista y cuestionó al gobierno de Milei en medio del acuerdo con Estados Unidos. Qué dijo Kicillof.

Lo hizo a través de un acto por el Día de la Lealtad Peronista. Foto: Noticias Argentinas

Axel Kicillof encabezó un acto por el Día de la Lealtad Peronista en la Quinta de San Vicente y criticó las políticas económicas llevadas a cabo estas últimas semanas por el gobierno de Javier Milei. En medio de la asistencia financiera por parte de Estados Unidos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que el presidente “fue a pedir la escupidera” al Tesoro norteamericano y consideró que “es un fracaso”.

Para Kicillof, la visita de Milei a la Casa Blanca fue “la postal de humillación y entrega nacional más vergonzosa de la historia”. “Ni siquiera lo quisieron traducir porque no les importa ni una palabra lo que dice”, lanzó.

Kicillof cuestionó a Milei tras la asistencia financiera de Estados Unidos

“Llaman éxito al cuarto salvataje desde que asumió. Fue a pedirle la escupidera al Tesoro norteaméricano. Nadie que está bien y tiene éxito necesita que los salven cuatro veces. Es un fracaso la política de Milei”, consideró apuntando contra el Palacio de Hacienda que lidera Luis “Toto” Caputo.

Además, dijo que a Trump “lo asesoran mal” y “le mienten” porque “le dicen que con un puñado de dólares se va a erradicar una amenaza, un ‘enemigo’ que es el peronismo. Y profundizó con un mensaje hacia el mandatario norteamericano: ”Yo les quiero decir Perón cambió el idioma argentino: en la argentina la dignidad se llama peronismo“.

"Tenemos que revivir a un gobierno nacional que dice que busca llevarnos de nuevo a la situación no solo del pre-peronismo, sino pre-democrática, anterior al voto universal. Hablábamos de que la plata no alcanza y el desvergonzado del Presidente contestó que si fuera así en la calle habría muertos“, soltó.

"Lo que está haciendo Javier Milei es un plan de destrucción del poder adquisitivo del salario, del empleo de la industria, no seamos inocentes no lo dejemos pasar. Son 80 años de peronismo, estamos acá para conmemorar a un líder político que también en una situación parecida dijo basta, honrar a Perón es decirle basta a las políticas de este Gobierno“, resaltó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires cuestionó al gobierno de Milei. Foto: Noticias Argentinas

Kicillof respaldó a Cristina tras la condena

En el inicio de su alocución, Kicillof volvió a realizar un gesto hacia la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple su prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución. “Llegamos a una situación espantosa. La presidenta del partido peronista está injustamente presa por honrar nuestras banderas”, dijo Kicillof ante la plana mayor de la CGT.