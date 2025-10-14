Firma del libro de honor y ceremonia en homenaje a Charlie Kirk: la agenda de Milei en Estados Unidos el martes 14 de octubre

Javier Milei ya se encuentra en Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en medio del acuerdo sellado días atrás. La agenda del presidente argentino durante el martes 14 de octubre.

Los mandatarios se reunirán durante el martes 14 de octubre.

Javier Milei llegó a Washington, Estados Unidos, casi a las dos de la madrugada del martes 14 de octubre. La agenda del presidente, que viajó a territorio norteamericano en medio del acuerdo con el Tesoro días atrás para la inyección de un swap de 20.000 millones de dólares, tendrá una agenda cargada que irá de una reunión con Donald Trump, firma del libro de honor y una ceremonia en homenaje a Charlie Kirk.

El pasado jueves 9 de octubre, se hizo oficial el acuerdo con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo. Se trata de una línea de swap de divisas que se ejecutó en forma de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. El uso de los DEG evitaría que lo negociado deba pasar por el Congreso y por ende, se convierta en un costo fiscal extraordinario para el gobierno de Donald Trump.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: @WhiteHouse

A pocos días del acuerdo, Javier Milei ya está en suelo norteamericano para encontrarse con Trump. El presidente argentino participará de algunas actividades institucionales y se espera que trasciendan detalles sobre la relación que tendrá Argentina con Estados Unidos de ahora en adelante.

La agenda de Milei en Estados Unidos el martes 14 de octubre

14 horas: Javier Milei arribará a la Casa Blanca, donde saludará a Donald Trump y firmará el libro de honor. Luego mantendrán una reunión.

14.15 horas: almuerzo de trabajo en honor al presidente Milei del que participarán las comitivas argentinas y estadounidenses.

15 horas: despedida a Milei a cargo del Donald Trump.

17 horas: participación en la ceremonia homenaje a Charlie Kirk.

Horario a confirmar: firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.

22 horas: partida del vuelo especial que llevará a Milei de regreso a la Argentina.

Javier Milei arribará a la Ciudad de Buenos Aires a las 8 de la mañana del miércoles 15 de octubre.