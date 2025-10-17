María Corina Machado le agradeció a Javier Milei por su “reconocimiento y apoyo al pueblo de Venezuela”

En sus redes sociales, la líder opositora le dedicó unas palabras al presidente argentino, quien hace una semana la felicitó por la obtención al Premio Nobel de la Paz.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela. Foto: EFE.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, le agradeció este viernes a Javier Milei por su “reconocimiento al pueblo de Venezuela” en su mensaje de felicitación por la obtención al Premio Nobel de la Paz 2025 que se le otorgó hace una semana.

En X, Machado expresó su agradecimiento al presidente argentino por “su apoyo firme y la solidaridad del pueblo argentino” a la causa de la oposición en Venezuela, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por un organismo electoral que controlan funcionarios afines al chavismo.

El agradecimiento de María Corina Machado a Javier Milei. Foto: Captura

“La libertad es el propósito más noble por el que vale la pena luchar. Venezuela decidió ser libre”, escribió Machado.

El mensaje de Javier Milei para María Corina Machado

Hace una semana, Milei felicitó a Corina Machado por el premio “más que merecido” por su “enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”.

“Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”, había escrito en su cuenta de X.

Y cerró: “Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.