Javier Milei en Santiago del Estero: críticas al kirchnerismo y el mensaje de “no volver al pasado”

El presidente visitó la provincia norteña y apuntó contra Cristina Kirchner y su detención domiciliaria en los últimos días de la campaña electoral. “Sigamos abrazando el cambio”, afirmó.

Javier Milei en Santiago del Estero. Foto: @LLibertadAvanza

Javier Milei continúa con sus actos de campaña por el país de cara a las elecciones legislativas y, este sábado en Santiago del Estero, volvió a criticar a Cristina Kirchner y ratificó su mensaje de “no volver al pasado”.

El presidente, que estuvo acompañado por los candidatos Laura Godoy y Tomás Figueroa, para Diputados y el Senado, consideró que “vamos en el camino correcto” y remarcó que “es momento de decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la libertad”.

Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana, Karina Milei, y megáfono en mano, el mandatario le habló a la militancia que lo esperaba en la puerta de la sede partidaria de La Libertad Avanza, quienes arengaban con los cánticos “Milei, querido, el pueblo está contigo” y “Zamora basura”.

Javier Milei en Santiago del Estero. Foto: @LLibertadAvanza

En su discurso, el mandatario aludió a Cristina Kirchner: “Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle”, apuntó, generando la euforia de los militantes presentes que comenzaron a corear “Cristina tobillera”.

Y retrucó: “Tienen a su líder presa, con tobillera. Y se asocian, fueron socios, con la narco dictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez. A nosotros nos respetan en todo el mundo”.

Luego, el presidente hizo un pedido a la militancia: “Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio, no volvamos al pasado. Por eso les pido que no aflojen”, enfatizó, a lo que los militantes libertarios contestaron al grito de “no”.

Javier Milei en Santiago del Estero. Foto: @LLibertadAvanza

Al cerrar su breve discurso a la militancia, el libertario sentenció: “La opción es clara: la libertad avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo”.