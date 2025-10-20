Gastón Granados celebró los 30 años del municipio de Ezeiza
El municipio de Ezeiza, encabezado por Gastón Granados, cumple 30 años.
En el marco de la celebración por la fecha, el jefe comunal compartió un video donde reconoció estar orgulloso de ser el intendente del lugar que lo vio crecer y enumeró algunas de las características del distrito.
“Estoy orgulloso de que Ezeiza sea el municipio más seguro de Buenos Aires, con los patrulleros más lindos y los mejores efectivos policiales”, sentenció.
Además, agradeció a las familias que deciden vivir allí y a las empresas que se radican e invierten en Ezeiza.
También podría interesarte
“Estoy orgulloso de tener el centro logístico municipal más grande de la Argentina”, declaró.
Al mismo tiempo, se mostró orgulloso de las obras llevadas adelante que permiten a los vecinos “vivir cada día un poco mejor”.