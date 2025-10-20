Gastón Granados celebró los 30 años del municipio de Ezeiza

“Estoy orgulloso de ser parte de la gran familia de Ezeiza que no para de crecer”, expresó el jefe comunal.

Gastón Granados, Ezeiza.

El municipio de Ezeiza, encabezado por Gastón Granados, cumple 30 años.

En el marco de la celebración por la fecha, el jefe comunal compartió un video donde reconoció estar orgulloso de ser el intendente del lugar que lo vio crecer y enumeró algunas de las características del distrito.

“Estoy orgulloso de que Ezeiza sea el municipio más seguro de Buenos Aires, con los patrulleros más lindos y los mejores efectivos policiales”, sentenció.

Gastón granados celebró los 30 años de Ezeiza

Además, agradeció a las familias que deciden vivir allí y a las empresas que se radican e invierten en Ezeiza.

“Estoy orgulloso de tener el centro logístico municipal más grande de la Argentina”, declaró.

Al mismo tiempo, se mostró orgulloso de las obras llevadas adelante que permiten a los vecinos “vivir cada día un poco mejor”.