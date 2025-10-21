Diego Guelar replicó una frase de Scott Bessent y pidió “concretar la unidad nacional”

Diego Guelar habló de evitar la reiteración del “Estado fallido”, frase que expuso Scott Bessent. El mensaje del candidato a senador por Unión del Centro Democrático (UCD).

El actual candidato a senador por Unión del Centro Democrático (UCD) se refirió a una frase dicha por Scott Bessent.

Diego Guelar utilizó su cuenta oficial de Twitter y citó el mensaje de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. El candidato a senador por Unión del Centro Democrático (UCD) de cara a las elecciones legislativas pidió “unidad nacional por sobre las facciones políticas e ideológicas”.

“No queremos otro Estado fallido en América Latina y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”, fue una de las frases resonantes de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en horas de la mañana del martes 21 de octubre.

El candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Diego Guelar, citó esta frase y sostuvo: “La única forma de evitar la reiteración del ‘Estado Fallido’ es concretar la unidad nacional por encima de las facciones políticas e ideológicas”.

“Es posible”, cerró con el emoji de una bandera de Argentina. Cabe recordar que Diego Guelar fue el embajador de Argentina en China entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Qué dijo Scott Bessent tras la firma oficial del swap con Argentina

“Los esfuerzos del presidente Javier Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales”, sostuvo.

En esta misma línea, Bessent calificó la asistencia al país como un “acuerdo de estabilización” y aclaró que “es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate”."El presidente Milei se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente. Justo este mes, el FMI reiteró su pleno apoyo al sólido programa económico de Argentina", añadió.

“No queremos otro estado fallido en América Latina y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”, sostuvo el secretario del Tesoro norteamericano sobre la alianza con el gobierno de Milei. En última instancia, resaltó que “el Presidente Trump está liderando el camino en el Hemisferio Occidental y nuestra administración apoya los actuales planes de reforma del presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que Argentina vuelva a ser grande”.