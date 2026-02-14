El diplomático habló tras el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Foto: Delta 90.3

Diego Guelar se refirió a la “disuasión nuclear europea” que pactaron Alemania y Francia en el marco de una conversación estratégica sobre seguridad futura sin Estados Unidos. El exembajador de Argentina ante China utilizó sus redes sociales tras la reunión entre el canciller alemán y el presidente francés.

“¡Trump ha producido el milagro! Por primera vez en la historia, Francia y Alemania planean un ‘paragua nuclear’ en común para enfrentar el peligro ruso, sin los Estados Unidos. Merz confirma conversaciones con Macron sobre disuasión nuclear", escribió Guelar en su cuenta oficial de Twitter.

Las conversaciones entre Alemania y Francia tuvieron que ver con la seguridad nuclear de Europa, que depende de Estados Unidos a través de la OTAN y en menor medida de Francia, que sí tiene armas nucleares propias. La preocupación se basa en la guerra en Ucrania y la relación futura con el gobierno de Donald Trump, motivo por el cual algunos países quieren que Europa tenga más autonomía.

“He mantenido con el presidente francés, Emmanuel Macron, las primeras conversaciones sobre la disuasión nuclear europea”, señaló el canciller alemán Friedrich Merz durante su discurso de inauguración de la Conferencia de Seguridad de Múnich.