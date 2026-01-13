El diplomático habló tras el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Foto: Delta 90.3

Diego Guelar utilizó sus redes sociales para recordar el primer acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea firmado el 15 de diciembre de 1995 en Madrid. El diplomático, que fue embajador de Argentina ante China entre 2015 y 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri, lo hizo en un contexto marcado por el reciente acuerdo de tratado de libre comercio anunciado el pasado 9 de enero.

“Los países de la Unión Europea respaldan el acuerdo comercial con Mercosur. Mayor acuerdo de libre comercio de mundo. 750 millones de personas. Yo tuve el honor de ser el negociador del primer Acuerdo Marco del 15-12-1995 en Madrid, como Embajador ante la Unión Europea”, escribió Guelar en su cuenta oficial de Twitter.

El Gobierno celebró el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El Gobierno de Argentina celebró la decisión del Consejo Europeo de autorizar la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur: “Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques”, resaltó el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de la red social X.

Javier Milei en una reunión del Mercosur en Brasil. Foto: REUTERS

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur representa para Argentina una oportunidad clave para ampliar y diversificar sus exportaciones. El acceso a un mercado amplio y de alto poder adquisitivo permite que los productos argentinos no solo aumenten su volumen de ventas externas, sino que también puedan posicionarse en segmentos de mayor valor agregado, como frutas, carnes, oleaginosas y manufacturas. Esto resulta especialmente relevante para las economías regionales y para sectores que buscan reducir su dependencia de mercados tradicionales.