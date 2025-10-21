Milei visita Córdoba antes de las elecciones legislativas 2025: su agenda de los últimos días de campaña

El presidente de la Nación sigue su recorrida por el interior del país, en busca de captar votos para su espacio para los comicios del 26 de octubre.

Acto de cierre de campaña de Javier Milei en Tucumán.

Javier Milei encara los últimos días de la campaña electoral, de cara a los comicios del domingo 26 de octubre. Este martes 21 de octubre, desde las 17:30, el presidente de la Nación dirá presente en Córdoba, en el marco de su gira por el interior del país para reunir votos en las legislativas 2025.

El primer punto de su gira será este martes en Córdoba, donde se mostrará con el candidato a diputado Gonzalo Roca, un joven libertario que responde al espacio que coordina a nivel nacional Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Javier Milei. Foto: REUTERS

La actividad tendrá lugar en la intersección de la calle San Lorenzo y la esquina Ituzaingó de la capital provincial, según anunció La Libertad Avanza (LLA) en sus redes sociales.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en la semana previa a las elecciones legislativas 2025

También se espera que durante esta última semana el mandatario participe en el cierre bonaerense que tendrá lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Si bien aún la actividad se encuentra sujeta a cambios, fuentes del espacio revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que la intención es organizar un acto el miércoles en Ezeiza, un distrito correspondiente a la Tercera Sección electoral y con fuerte predominio peronista, que justamente se impuso en los comicios bonaerenses por sobre La Libertad Avanza con el 53,9% de los votos contra el 28,5%.

Javier Milei en Santa Fe. Foto: Presidencia

El jueves, en tanto, LLA dará por concluido el período proselitista en la ciudad de Rosario, donde se busca apuntalar al sello en una provincia clave en la que se vaticina un “empate técnico” con la lista de Fuerza Patria que integran Caren Tepp y Agustín Rossi.

En el último día antes del inicio de la veda electoral, Milei protagonizará un acto en Parque España, a orillas del Río Paraná, a las 19, donde pronunciará su discurso final rumbo a los comicios del domingo próximo.