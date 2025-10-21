Javier Milei se baja de la campaña en Buenos Aires y buscará reforzar a La Libertad Avanza en el interior

A una semana de las elecciones, el Presidente redefine su estrategia electoral y suspende actos en territorio bonaerense, donde Diego Santilli tomará la posta.

Javier Milei. Foto: REUTERS

La campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre entra en su última semana. A pocos días de los comicios, los candidatos ya definieron sus últimos pasos para sumar la mayor cantidad de votos en una elección clave que podría definir el futuro de la agenda legislativa del Gobierno nacional.

Javier Milei prepara sus últimas presencias en una campaña complicada que tuvo que convivir con urgencias económicas y cambios abruptos en las candidaturas.

Lo hizo previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Foto: La Gaceta de Tucumán

El Presidente de la Nación decidió no participar de más actos en la Provincia de Buenos Aires, convirtiendo su caminata por el municipio de 3 de Febrero en su última aparición en el distrito con mas electores del país. Córdoba y Rosario serán sus próximas paradas.

El incidente que motivó el cambio de estrategia

El cruce entre una manifestante libertaria y un fotógrafo habría sido el causante de la decisión de finalizar las recorridas en la Provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que el 27 de agosto, al presentarse en Lomas de Zamora al inicio de la campaña, la caravana libertaria había sufrido agresiones por parte de los vecinos del partido. Los incidentes se repitieron en Moreno, Mar del Plata y otros distritos bonaerenses. La sumatoria de conflictos fue determinante para la decisión.

Diego Santilli quedará como encargado para afrontar lo que queda de campaña en el territorio gobernado por Axel Kicillof. Javier Milei irá el martes a Córdoba, en conjunto con el candidato local Gonzalo Roca, para participar de otra caminata por Nueva Córdoba.

Las caravanas y paseos han sido el método predilecto de la campaña libertaria para mostrar a un líder popular y cercano a la gente. La presentación en la provincia mediterránea no será la excepción: recorrida breve, contacto directo con militantes y discursos improvisados desde un megáfono.

Anuncio del cierre de campaña de Javier Milei en Rosario y Córdoba. Foto: X @LLibertadAvanza

El jueves estará presente en Rosario en el último acto de campaña, donde acompañará al joven Agustín Pellegrini, postulante a diputado nacional por Santa Fe. El Presidente busca repetir el resultado del ballotage en 2023, cuando pintó la provincia de color violeta.

La decisión de alejarse de la Provincia de Buenos Aires se toma en un clima de fuerte inestabilidad financiera y con un Gabinete en ebullición, donde crecen los rumores sobre la posible renuncia del canciller Gerardo Werthein por el “desmanejo diplomático” del último encuentro con Donald Trump.