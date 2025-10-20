Javier Milei abre la última semana de campaña con una visita a Córdoba

El presidente busca darle un impulso final a su primer candidato a diputado en la provincia, Gonzalo Roca, tal como ya lo hizo el 19 de septiembre pasado.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei protagonizará esta semana una intensa agenda en la previa a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, con viajes al interior y actos que aspiran a reforzar la performance libertaria del próximo domingo.

El primer punto de su gira será en Córdoba, donde se mostrará con el candidato a diputado Gonzalo Roca, un joven libertario que responde al espacio que coordina a nivel nacional Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Acto de cierre de campaña de Javier Milei en Tucumán. Foto: X @LLibertadAvanza

En el campamento libertario sostienen que se trata de una provincia que se complicó en los números por la presentación del ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti por Provincias Unidas y de la diputada nacional Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba.

Durante la última semana de la campaña, también se espera que el mandatario participe en el segundo cierre que tendrá lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del país.

El evento que tendrá a Javier Milei como atracción principal y a cargo del cierre, podría celebrarse -de no mediar imprevistos- en el distrito de Ezeiza, correspondiente a la Tercera Sección Electoral, con fuerte predominio peronista que se impuso en los comicios bonaerenses por sobre La Libertad Avanza con el 53,9% de los votos contra el 28,5%.

Visita a Rosario

Posteriormente, La Libertad Avanza (LLA) dará por concluido el período proselitista en en la ciudad de Rosario, donde buscan apuntalar al sello en una provincia clave en la que vaticinan un “empate técnico” con la lista que integran Caren Tepp y Agustín Rossi.

De esta forma, en la previa al inicio de la veda electoral, el libertario protagonizará un acto en Parque España, a orillas del Río Paraná, a las 19, donde pronunciará su discurso final rumbo a los comicios por la composición del Congreso Nacional.

Anuncio del cierre de campaña de Javier Milei en Rosario y Córdoba. Foto: X @LLibertadAvanza

A través de las redes sociales, desde el partido anticiparon la actividad con un breve mensaje: “Los esperamos el jueves 23 de octubre en Rosario!!!