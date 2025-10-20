Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: participará de un foro con Donald Trump, María Corina Machado y hasta Lionel Messi

El America Business Forum tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y promete reunir a “las voces más influyentes del mundo de los negocios, el deporte y la cultura”.
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 20 de octubre de 2025, 19:18
Javier Milei.
Javier Milei. Foto: REUTERS

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos. Su próxima cita en el país del norte será a principios de noviembre, para disertar en el America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se llevará a cabo en la ciudad de Miami y de la que formarán parte Donald Trump, María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

El evento tendrá lugar los días 5 y 6 de ese mes en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

Donald Trump y Javier Milei.
Javier Milei podría volver a cruzarse con Donald Trump. Foto: REUTERS

“El America Business Forum reunirá en algunas semanas a las voces más influyentes del mundo de los negocios, el deporte y la cultura, ante más de 40.000 CEOs, líderes en vivo, y millones de espectadores a través de su transmisión global en vivo”, se indicó en un comunicado.

Qué es y quiénes participan del America Business Forum

La cumbre global es liderada por el uruguayo Ignacio González, de 34 años, presentador de televisión y productor, que tras diez años de liderar la cumbre en Latinoamérica comanda hoy desde Miami el capítulo global de ABF.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial, y Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase.

Algunos de los participantes del America Business Forum. Foto: Instagram @americabusiness

También al actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

“ABF será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo, y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50 años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino”, destacó su fundador.

Desde su creación en 2016, America Business Forum se consolidó como una de las cumbres de líderes más influyentes del mundo, al convocar a jefes de Estado, CEOs de compañías globales, referentes culturales y emprendedores que están transformando industrias.

Durante la semana del evento, los líderes participantes tendrán acceso a encuentros exclusivos como Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes que llegan a Miami para el foro, y al VIP Night Forum, el evento de cierre oficial.