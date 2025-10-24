Resultados de las elecciones legislativas 2025: cómo seguir el recuento de votos en tiempo real

La Dirección Nacional Electoral lanzó la aplicación que mostrará los resultados en tiempo real de las elecciones legislativas del próximo domingo. Cómo funciona y dónde la descargo.

La Dirección Nacional Electoral lanzó la aplicación que mostrará los resultados en tiempo real de las elecciones legislativas del próximo domingo. Foto: NA

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, por la cual se podrá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

A su vez, ya se encuentra disponible en la aplicación el paso a paso para votar con Boleta Única Papel. También los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación en el padrón electoral así como encontrar información sobre distintos aspectos de la jornada electoral.

Elecciones Legislativas 2025: cómo funcionará la aplicación

A partir del domingo a las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por distrito y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse desde las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store).

Elecciones Legislativas 2025: cómo funcionará la aplicación Foto: Captura de pantalla

Cuántos diputados y senadores se votan en cada provincia

Jujuy : 3 diputados nacionales

Salta : 3 diputados nacionales y 3 senadores nacionales

Tucumán : 4 diputados

Catamarca : 3 diputados

La Rioja : 2 diputados

San Juan : 3 diputados

San Luis : 3 diputados

Mendoza : 5 diputados

Neuquén : 3 diputados y 3 senadores

Río Negro : 2 diputados y 3 senadores

Chubut : 2 diputados

Santa Cruz : 3 diputados

Tierra del Fuego : 2 diputados y 3 senadores

Formosa : 2 diputados

Chaco : 4 diputados y 3 senadores

Misiones : 3 diputados

Corrientes : 3 diputados

Santa Fe : 9 diputados

Entre Ríos : 5 diputados y 3 senadores

Córdoba : 9 diputados

Capital Federal : 13 y 3

Buenos Aires : 35 diputados

La Pampa: 3 diputados.

Cuántos diputados y senadores se votan en cada provincia Foto: REUTERS

Elecciones legislativas 2025: qué provincia también elige gobernador

Santiago del Estero elegirá Gobernador este domingo 26 de octubre además de 3 senadores y 3 diputados nacionales. También habrá una renovación de 40 bancas en la Legislatura provincial y 163 comisionados municipales, así como también autoridades de las localidades de Clodomira y Villa Atamisqui.

Boleta única de Papel: cómo se vota el 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre se utilizará la Boleta Única de Papel y el Sistema D’Hont para elegir Diputados y Senadores Nacionales. El procedimiento es sencillo: se realiza una marca dentro del cuadrado blanco de un sólo partido, se dobla la boleta y se mete a la urna.