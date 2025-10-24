Scott Bessent cruzó a una senadora de EEUU, la llamó “peronista americana” y la comparó con Evita

El secretario del Tesoro de Estados Unidos cruzó a la senadora Elizabeth Warren en su cuenta oficial de Twitter.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Foto: Reuters y Cuenta de Twitter de Scott Bessent

En medio de la asistencia financiera y acuerdos comerciales con la Argentina, Scott Bessent volvió al centro de la escena y esta vez fue por un cruce en redes con la senadora Elizabeth Warren. En su cuenta de Twitter, el secretario del Tesoro norteamericano la llamó “peronista estadounidense” y la comparó con Evita.

"Si bien ella permanece mayormente enfocada en cantar Don’t Cry for Me Massachusetts y votar en contra de pagar a los empleados del gobierno, Warren de alguna manera también ha encontrado el ancho de banda reciente para amenazar a los grandes bancos sobre sus políticas de préstamos", lanzó en primera instancia con un guiño a la canción No Llores Por Mí Argentina.

“Ella es una peronista estadounidense. Y lo único que disfruta más que malgastar sus impuestos es el tiempo de nuestra nación”, agregó.

En el tuit, Bessent adjuntó una imagen de Elizabeth Warren caracterizada como Evita Perón, hecha con inteligencia artificial. “Senadora, salga del balcón, deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos y vote para reabrir el Gobierno”, concluyó.