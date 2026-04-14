El funcionario del gobierno de Trump elogió el plan económico de Javier Milei. Foto: REUTERS

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, elogió las reformas económicas implementadas en el país por el gobierno de Javier Milei. Durante un evento del Instituto de Finanzas Internacionales, el funcionario de la gestión de Donald Trump destacó el impacto social y financiero que para él tiene el programa argentino.

“Argentina ha sido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días. Decenas de millones de personas han salido de la pobreza y es muy interesante ver que los más pobres y los más jóvenes votaron al gobierno de Javier Milei. Hay optimismo allí”, evaluó Bessent ante la audiencia internacional. Además, también aprovechó para reconocer el giro en la postura de los organismos multilaterales de crédito frente al país.

En particular, felicitó al Fondo Monetario Internacional, organismo que conduce Kristalina Georgieva, por haber confiado en el rumbo de la nueva gestión. “El FMI estuvo dispuesto a decir que esta vez era diferente con Argentina, y Argentina ha sido un éxito rotundo”, afirmó.

Javier Milei y el canciller, Pablo Quirno, junto al Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

Cabe resaltar que este respaldo llegó en un momento de definiciones para el Gobierno Nacional:

Inflación: el apoyo se dio apenas horas antes de que se conozca el IPC de marzo que, según el ministro Luis Caputo, será mayor a 3%, marcando una aceleración respecto al mes anterior.

Reservas: Argentina negocia actualmente la aprobación de la segunda revisión para destrabar US$1.000 millones, en medio de tensiones por la meta de acumulación de reservas que no se cumplió durante el año 2025.

Por otra parte, Bessent también se refirió a la situación regional tras la caída de Nicolás Maduro. Al respecto, sostuvo que “el FMI está trabajando para que Venezuela vuelva a tener una economía más normal y creo que desempeñaremos un papel muy importante allí“.

Finalmente, fue consultado por el vínculo con China y lo calificó como un socio poco fiable durante el conflicto en Medio Oriente por haber acaparado reservas de petróleo y limitado exportaciones. Sin embargo, buscó dar señales de calma de cara al viaje que Donald Trump planea para fines de abril. “Creo que el mensaje de la visita es la estabilidad. Hemos tenido una gran estabilidad en la relación desde el verano pasado; eso emana de arriba hacia abajo”, concluyó.