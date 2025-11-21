Los bancos de Estados Unidos descartaron el rescate de 20.000 millones de dólares para Argentina, según The Wall Street Journal

El reconocido diario estadounidense publicó un artículo en el que menciona que hay un nuevo plan, a corto plazo y con un soporte económico menor.

Javier Milei. Foto: REUTERS

The Wall Street Journal publicó un artículo en el que hace referencia a la decisión de los principales bancos de Estados Unidos. Según relata el diario, optaron por descartar el plan de rescate financiero de 20.000 millones de dólares para el gobierno de Javier Milei, en el marco de la búsqueda de un blindaje para el plan económico.

Las entidades mencionadas son JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup, que no avanzarían con el paquete que había impulsado en un primer momento Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Javier Milei junto al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

El nuevo objetivo sería brindar una opción de corto plazo y de menor monto.

La publicación estadounidense detalla que los banqueros ahora evalúan una línea de crédito tipo “repo” por unos US$ 5.000 millones. El objetivo de este financiamiento reducido sería auxiliar a la Argentina exclusivamente para afrontar el pago de deuda soberana de enero, estimado en US$ 4.000 millones, ante la imposibilidad de cerrar el acuerdo mayor.

El motivo del freno, según el reporte, radica en la falta de certezas sobre los colaterales. Los bancos privados no habrían obtenido la “orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas”, lo que elevó el riesgo de la operación y enfrió el entusiasmo inicial.

Luis Caputo. Foto: NA

La reacción de Caputo en redes sociales

La noticia generó inmediatez en las redes sociales. Ante la consulta de una cuenta partidaria (“El Oráculo de Trenque Lauquen”) que compartía el cable de urgencia sobre la suspensión del plan, el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió con sugestiva brevedad: “Excelente pregunta”, evitando confirmar o desmentir categóricamente la información, pero sembrando dudas sobre la interpretación del mercado.