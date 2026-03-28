Mesa política del Gobierno de Javier Milei. Foto: NA

El Gobierno nacional busca retomar la iniciativa política luego de semanas de fuerte tensión interna y cuestionamientos públicos. En ese escenario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una mesa política de La Libertad Avanza para los próximos días, en una señal clara de reordenamiento y relanzamiento estratégico tras recibir un respaldo explícito del presidente Javier Milei.

La reunión, que será encabezada por el propio Adorni junto a Karina Milei, se realizará en la Casa Rosada y tendrá como eje central la estrategia legislativa del oficialismo, en un momento clave para el tratamiento de reformas estructurales y la negociación con bloques aliados y opositores en el Congreso.

Un gesto político para cerrar filas y recuperar la agenda

La convocatoria no es un movimiento aislado. Llega tras una serie de gestos públicos del Presidente, quien en los últimos días se mostró junto a su jefe de Gabinete y dejó mensajes de respaldo directo frente a las críticas que rodearon al funcionario por su patrimonio y sus viajes al exterior.

Desde la Casa Rosada interpretan que la discusión interna y mediática comenzó a desplazar el foco de las prioridades del Ejecutivo. En ese contexto, la mesa política aparece como una herramienta para reencauzar el debate público, ordenar el discurso y coordinar una hoja de ruta común entre los principales referentes libertarios.

Milei junto a funcionarios del Gobierno Foto: NA

Qué se va a discutir en la mesa política

Según fuentes oficiales, el encuentro servirá para definir prioridades legislativas, roles políticos y mecanismos de diálogo parlamentario. La intención del oficialismo es fortalecer su musculatura política en el Congreso, donde cada votación requiere acuerdos finos debido a la falta de mayorías propias.

También se prevé que se analice el impacto de las últimas polémicas en la imagen del Gobierno y se establezcan pautas de comunicación para los funcionarios de primera línea, con el objetivo de evitar nuevos frentes de conflicto que desgasten la gestión.

El rol de Adorni y el mensaje hacia adentro del Gobierno

La decisión de que Manuel Adorni encabece la mesa política tiene un fuerte contenido simbólico. Más allá de su rol institucional, el jefe de Gabinete se consolidó como una figura central del armado libertario, con llegada directa al Presidente y capacidad de coordinación entre áreas sensibles del Ejecutivo.

El respaldo de Milei no solo buscó despejar rumores sobre su continuidad, sino también marcar autoridad interna y enviar una señal clara hacia el propio espacio: el orden político y la lealtad al proyecto estarán por encima de las disputas coyunturales.

Manuel Adorni en el Argentina Week Foto: Presidencia

Un relanzamiento con la mira puesta en el Congreso

En paralelo a la convocatoria de la mesa política, Adorni retomará su agenda pública con nuevas conferencias de prensa y encuentros institucionales. La estrategia apunta a recuperar centralidad, reforzar el mensaje oficial y volver a instalar los ejes económicos y de reforma que el Gobierno considera prioritarios para esta etapa de gestión.

El oficialismo sabe que las próximas semanas serán determinantes en el frente legislativo. Por eso, el encuentro en Casa Rosada será leído como un punto de inflexión: una apuesta a dejar atrás la defensiva y avanzar con mayor cohesión política en un contexto desafiante.