Javier Milei junto al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, elogió al presidente Javier Milei y remarcó que el mandatario libertario “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”.

Además, uno de los funcionarios más importantes para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agregó que la Argentina se transformó “en la pieza central de la estrategia de Estados Unidos para América Latina”. “Es un país que ya cambió, y ahora Paraguay, Chile y Bolivia cambiaron. Creo que Colombia también cambiará. Veremos qué pasa en Brasil”, remarcó.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Casa Rosada. Foto: Presidencia

Por otro lado, Bessent dijo que “Milei está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel, está acercándose a los gobernadores, creo que podría estar presente durante años”.

En declaraciones a La Derecha Diario / RAV Español, el secretario del Tesoro de Estados Unidos también remarcó el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas en Argentina de octubre: “Tuvo una gran victoria. Los kirchneristas estaban tratando de causar turbulencias en el mercado para afectar las elecciones”, reveló.

“Los jóvenes votaron por Milei, el segmento más pobre de la sociedad votó por él, porque son quienes más sufrieron bajo el kirchnerismo, bajo el peronismo. Así que creo que tiene un gran impulso”, agregó.

Las declaraciones de Scott Bessent sobre Javier Milei. X/RAVEspanol

Luego, planteó que Milei “transformó la Argentina para mejor”: “En lugar de una burocracia corrupta y derrochadora, la administración de Milei construyó un Gobierno austero y eficiente que busca salvaguardar la propiedad, la libertad y la libre empresa de su pueblo”.

“Creo que estamos trayendo de vuelta a nuestros grandes aliados de América Latina a nuestra esfera de influencia”, agregó.

La aclaración sobre los u$s20.000 millones

Finalmente, Bessent se refirió al swap de monedas acordado previamente a las elecciones. Definió la operación como el uso del “balance financiero de los Estados Unidos para la diplomacia” con el fin de ayudar a un “gran aliado” a superar la inestabilidad.

Sin embargo, fue tajante al aclarar la naturaleza de los fondos: “Todos decían: ‘Oh, le están dando a los argentinos los 20.000 millones de dólares’. No, no, no hicimos eso. Eso fue un préstamo”.