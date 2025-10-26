Catalán dijo que la BUP fue “un éxito” y adelantó a qué hora se sabrán los primeros resultados de las elecciones

El ministro del Interior celebró la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) y se refirió a los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025.

El funcionario brindó una conferencia de prensa tras el cierre de urnas. Foto: Captura de pantalla TN

Lisandro Catalán, ministro del interior de la Nación, brindó una conferencia de prensa para realizar un análisis de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El funcionario expuso que la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) tuvo “mucho éxito” y dijo cuándo se van a dar a conocer los primeros resultados oficiales.

“Mucho éxito, no tuvimos reportes de incidentes ni problemas a la hora de la votación. En mi caso, tardé entre 20 y 25 segundos en votar, todos con los que estuvimos hablando destacaron la facilidad en la forma de votación. estamos muy conformes y contentos por eso”, sostuvo.

“Claramente hoy es el desenlace de un proceso que llevó mucho trabajo. Felicitar a todo el Ministerio del Interior, especialmente a la gente de la Dirección Nacional Electoral y al Correo Argentino porque durante varios meses estuvimos trabajando para que hoy este comicio se pueda desarrollar sin inconvenientes”, celebró.

“Es un éxito de la democracia argentina, del sistema político argentino, era una deuda de la Argentina y la democracia con los ciudadanos, el reclamo de la implementación de la Boleta Única Papel llevaba décadas y por suerte pudimos, en esta gestión, llevarlo adelante, implementarlo”, reiteró.

Conferencia de Lisandro Catalán tras las elecciones legislativas. Foto: Canal 26

Elecciones 2025: a qué hora saldrán los primeros resultados oficiales

“Estamos trabajando ya en la recepción de los datos. hoy se votaron en 109.000 mesas unos 17.500 establecimientos partidarios. Se están haciendo los primeros telegramas a través de 14.500 establecimientos de votación y unos 950 establecimientos del Correo Argentino. Esto implica que la transferencia electrónica de los certificados es entre el 97 y 98%, solamente en aquellos lugares de lejanía porque no hay posibilidad de llegar inmediatamente se va a hacer en forma física”, explicó.

En última instancia, Catalán anticipó a qué hora saldrían los primeros resultados oficiales. “Estimamos que a las 21 vamos a tener un segundo contacto con ustedes”, confirmó.