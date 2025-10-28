Quién es Alejandra Monteoliva, la futura ministra de Seguridad tras el pase de Bulrrich al Senado

Luego del triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional en las elecciones legislativas, Patricia Bullrich dejará el ministerio de Seguridad para pasar al Senado. Quién es Alejandra Monteoliva, su posible sucesora.

Monteoliva podría convertirse en ministra de Seguridad tras el desembarco de Bullrich al Senado. Foto: Twitter oficiai de Alejandra Monteoliva

La designación de Alejandra Monteoliva al frente del ministerio de Seguridad se dará en un escenario de reconfiguración política, tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y el pase de Patricia Bullrich al Senado de la Nación. Dejará vacante su cargo en el Gabinete y el perfil elegido por el Gobierno responde a un giro estratégico hacia la “gestión técnica” en una cartera clave.

Quién es Alejandra Monteoliva, futura ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich

Monteoliva nació en Córdoba, es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba y máster en Planificación y Gestión del Desarrollo por la Universidad de los Andes en Colombia.

En la presentación del Programa de Seguridad Productiva, una política estratégica del Ministerio de Seguridad Nacional orientada a garantizar el funcionamiento seguro de las actividades económicas esenciales del país. Foto: Twitter oficial de Alejandra Monteoliva

A lo largo de su carrera, ocupó cargos como ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba, directora de Operaciones de Fuerzas Federales y consultora internacional en países como Honduras, El Salvador y Colombia.

En el mandato de Bullrich, Monteoliva fue designada secretaria del área siendo promovida por decreto en junio de 2024. “Alejandra es la persona adecuada para este tiempo histórico de cambio de paradigma en seguridad que nos toca enfrentar”, había dicho Bullrich, “Los que nos dedicamos en la seguridad sabemos que estos lugares nunca son fáciles. Llevó muchos años que en el tema, casi 30 años”, dijo la cordobesa.

La llegada de Monteoliva al ministerio se da en un contexto donde el Gobierno nacional requiere de una gestión eficaz en seguridad para sostener su agenda de reformas y mejorar su imagen institucional tras la instalación de reformas clave en el Congreso y la coordinación con mandatarios provinciales.

El hecho de elegir a una figura técnica, sin fuerte perfil partidario, puede interpretarse como una apuesta a la continuidad operativa más que política, siguiendo la misma línea que Patricia Bullrich.

Se desconoce cuándo harán el anuncio oficial, aunque se presume que será una vez que Bullrich jure su banca en el Senado el próximo 10 de diciembre.