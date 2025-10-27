Javier Milei cantó y habló en el búnker tras la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional: “Hoy ha sido un día histórico”

El presidente subió al escenario junto a Karina Milei, Javier Milei salió al búnker de La Libertad Avanza tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Javier Milei tras las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

Javier Milei subió al escenario del búnker de La Libertad Avanza poco después de confirmarse el triunfo de la fuerza en casi todo el país. El presidente calificó la jornada como “histórica”, acompañado de Karina Milei, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Diego Santilli como las figuras representativas del espacio.

“Deseo darles las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección y por la maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación que es la BUP que nunca se había podido pasar. Y contrario a lo que es el incentivo de los oficialismos, porque termina con la trampa, nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos porque estamos a favor de un sistema democrático transparente”.

“Así como agradezco a todos los argentinos por este enorme acto cívico, sería un hipócrita sino diera las gracias en particular a a todos aquellos que siguieron abrazando las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente”, sumó.

“Parafraseando a uno de nuestros últimos spots, si vieras que linda está la Argentina y qué lindo le queda el violeta. Hoy ha sido un día histórico para la Argentina. decidió dejar atrás 100 añlos de decadencia y persisitr en el camino de la libertad, progreso y crecimiento".

“Hoy pasamos le pnuto bisagra. Hoy comuienza la construcción de la Argentina grande. 10 millones de arg que nos han acompañado, pero este resultado no hubiera sido posible sin cada uno de los miembros de este gobierno".

Noticia en desarrollo.