Juicio de YPF: Argentina y los demandantes se presentan en la Cámara de Apelaciones

Se desarrolla una jornada clave en Nueva York, ya que habrá presentaciones por parte de Argentina, el fondo Burford y la petrolera.

YPF Foto: NA

Este miércoles 29 de octubre se da una jornada clave en el juicio por la nacionalización de YPF. Argentina, el fondo Burford y la empresa se presentarán en la Cámara de Apelaciones de Nueva York con el objetivo de defender sus intereses, en el marco de una audiencia que puede ser fundamental.

Los representantes argentinos intentarán cambiar el fallo que emitió la jueza Loretta Preska, que impuso el pago de US$ 16.000 millones como resarcimiento por el modo en que el Estado estatizó la petrolera.

Loretta Preska

Por su parte, el fondo Burford procurará que se mantengan la sentencia, pero al mismo tiempo intentará que se revea la sentencia que eximió a YPF de la responsabilidad en la operación.

A su vez, la empresa defenderá esa decisión y procurará mantener su condición de inocencia.

Según se estima la sentencia de la Cámara de Apelaciones no será inmediata y podría conocerse durante el primer semestre del año próximo. En ese momento se abren diferentes escenarios.

YPF Foto: NA

En caso de que la Cámara de Apelaciones mantenga la sentencia a la Argentina solo le quedará presentarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otra opción es que reduzca el monto resarcitorio y la más improbable que rechace el fallo de Preska.

Cabe apuntar que en este caso se discutirá la validez de la sentencia y el monto, pero no así la forma en la que se debe pagar.

Preska determinó que una de las formas para cumplir con la sentencia es la entrega de acciones de la empresa. Pero esta decisión también fue apelada y corre por otro carril dentro de la justicia de los Estados Unidos. Por otra parte, los acreedores ya manifestaron su intención de negociar un acuerdo con la Argentina porque no está dentro de sus opciones tener acciones de la petrolera.

La jueza Loretta Preska. Foto: REUTERS

Entre las diferentes aristas que tiene el litigio que ya lleva más de una década recorriendo los tribunales de Estados Unidos aparece la intención de los beneficiarios de buscar activos argentinos en el mundo para activar embargos y poder cobrar su acreencia.

Durante las diferentes instancias, Preska llegó a ordenar medidas como la entrega de información sobre mails y comunicaciones telefónicas entre funcionarios argentinos con la intención de buscar vinculaciones con empresas estatales para luego evaluar la posibilidad de embargos.