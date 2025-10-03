El comunicado oficial del Gobierno sobre el Caso YPF: qué países apoyan a la Argentina

Adorni anunció en su conferencia de prensa que la causa por las acciones de YPF que se encuentra en Estados Unidos sigue su curso con nuevos apoyos a la República Argentina.

Qué dijo Manuel Adorni en conferencia de prensa.

Manuel Adorni reafirmó en su conferencia de prensa del día viernes 3 de octubre lo que fue publicado en un Comunicado Oficial de la Procuración del Tesoro de La Nación. El caso YPF sumó 12 apoyos internacionales para la República Argentina entre países, asociaciones de bancos y amicus curiae.

En el marco de la apelación del orden del turnover, es decir, la entrega del 51% de acciones de YPF presente como cuestión judicial en Estados Unidos, se sumó el apoyo de los Estados Unidos de América como Estado y múltiples países como amicus: Israel, Italia, Ecuador, Uruguay, Chile, Rumania y Ucrania. También la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el Bank Policy Institute con la American Bankers Association.

Comunicado Oficial de la Procuración del Tesoro de la Nación Foto: Comunicado Oficial de la Procuración del Tesoro de la Nación

Qué es un amicus

Un amicus curiae significa en latín “amigos de tribunal”. Es un tercero ajeno al proceso. Esto representa que, ante la causa judicial, estos Estados se presentarían de manera voluntaria para dar sus opiniones y argumentos, en este caso a favor de la República Argentina. Al estar hablando de países, los mismos podrían tener un peso fuerte en las decisiones finales del Tribunal de los Estados Unidos de América.

La jueza Loretta Preska lleva a cabo el juicio por las acciones de YPF. Foto: REUTERS

El Gobierno redobla la apuesta por sus relaciones de política exterior

En el Comunicado Oficial, la Procuración del Tesoro de la Nación sostiene que este es un “logro trascendental” que evidencia el vínculo estratégico alcanzado gracias a las “buenas relaciones” llevadas a cabo por el gobierno de Javier Milei. “Constituye el resultado de la solidez técnica de la defensa nacional” sentencia el Comunicado sobre el final.