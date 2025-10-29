Todo listo: Milei recibirá a 15 gobernadores en Casa Rosada para negociar las reformas

El Gobierno prepara el desembarco de al menos 15 gobernadores en Casa Rosada en el marco de la negociación de las reformas.

Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada. Foto: Reuters

Luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Gobierno ya tiene la mente puesta en potenciar la gobernabilidad y apuntar a la negociación de las reformas. Es por eso que convocó a una reunión en Casa Rosada con la presencia de al menos 15 gobernadores.

El encuentro se dará a las 17 del jueves 30 de octubre. La idea de Javier Milei será discutir las reformas que quiere implementar en el Congreso y buscará conseguir el apoyo de diferentes sectores, por eso la reunión con gobernadores.

Javier Milei y los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. Foto: Prensa Presidencia

Se estima que la reunión en Casa Rosada será con la participación de entre 15 a 17 gobernadores. Milei estará acompañado del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Entre los mandatarios confirmados, se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Claudio Poggi (San Luis). Alfredo Cornejo (Mendoza) también estaba en la lista, pero no podrá asistir dado que tenía un viaje programado y enviará a su vice, Hebe Casado.

Reforma laboral: qué cambios propone el proyecto de ley con el que el Gobierno impulsará el debate en el Congreso

La Reforma Laboral redefine del principio de irrenunciabilidad, amplía las facultades del empleador para modificar las formas y modalidades del trabajo, y actualiza los beneficios sociales no remunerativos.

El punto más controversial de esta reforma es la duplicación del período de prueba de tres a seis meses para todas las relaciones laborales, lo cual flexibiliza el empleo y da lugar al despido sin indemnización por parte de las empresas. La medida favorecería la alta rotación, sobre todo en actividades con alta participación de los jóvenes.

Introducirá también cambios significativos en aspectos clave de la relación de dependencia. Respecto a la promoción de la negociación individual, permitirá a las empresas y trabajadores pactar modificaciones sobre elementos esenciales de su contrato, como funciones o jornadas, siempre y cuando estos acuerdos sean validados oficialmente (homologación) por la autoridad laboral. Este cambio busca flexibilizar la estructura contractual, aunque mantiene la protección de los derechos irrenunciables.

Milei anunció una “reforma laboral” para “dar previsibilidad a las empresas”. Foto: Oficial

También se restringe la respuesta del trabajador ante la facultad empresarial de modificar las condiciones de trabajo (Ius Variandi). Si el empleador introduce un cambio que el trabajador considera ilegal o perjudicial, la reforma elimina su derecho a pedir la reinstalación judicial a las condiciones originales; en su lugar, la única vía de defensa clara es el autodespido, lo que garantiza una indemnización, pero fuerza el fin de la relación.

Se establece además un plazo de treinta días para cuestionar formalmente cualquier sanción disciplinaria. Si el empleado no impugna la medida dentro de ese mes, la ley considera que la sanción ha sido consentida, obligando al trabajador a actuar con celeridad para evitar perder su derecho a reclamar.

El empleador deberá conservar el empleo del trabajador tras el vencimiento de los plazos de interrupción por enfermedad durante un año adicional y, si luego no se reincorpora, se podrá extinguir esta relación de dependencia sin indemnización.

Reforma laboral: qué cambios introduce para el empleador

Un punto innovador del Proyecto de Ley es la propuesta de un incentivo al empleo mediante un bono de crédito fiscal aplicable por doce meses a las nuevas contrataciones realizadas en los primeros 18 meses de vigencia de la Ley. Este beneficio escala según el tamaño de la empresa: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para el resto. Sin embargo, está condicionado a que la contratación implique un incremento neto en la nómina y a que el trabajador haya estado desempleado los tres meses previos, salvo que provenga de programas específicos de inserción laboral. Este alivio fiscal se aplicará durante doce meses por cada nuevo trabajador registrado.

La Reforma Laboral redefiniría el concepto de beneficios sociales, blindando legalmente una extensa lista de prestaciones que las empresas pueden otorgar sin que estas computen como salario. Se establece que elementos como la provisión de almuerzos, la entrega de útiles escolares, o el pago de servicios esenciales como telefonía móvil y acceso a internet para el trabajador y su familia, serán considerados conceptos no remunerativos. Esta medida busca alivianar la carga fiscal y previsional de las empresas al ampliar las ayudas que no integran la base salarial, salvo en los casos que la normativa prevea una excepción específica.

A las pymes se les permitirá abonar sentencias de juicios laborales hasta en 20 cuotas mensuales y se limita el pacto de cuota litis en juicios laborales al 20%. También, podrán abonar el total de una indemnización en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.

Reunión de Javier Milei con gobernadores en Casa Rosada. Foto: NA.

Reforma laboral: qué otras medidas incluye

La Reforma Laboral propondrá que, en caso de que los convenios colectivos generales mantengan su actual estructura jurídica, pasarán a tener un nivel de “exigencia mínimo”.

Se crearía la figura del trabajador independiente con colaboradores en contexto del emprededurismo. Es decir, independientes (hoy empleadores) que contratan hasta cinco trabajadores (hoy empleados) como independientes. Así, se legalizaría la contratación laboral informal en microempresas.