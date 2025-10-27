Elecciones 2025: así quedó el Congreso después del triunfo de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza ganó a nivel nacional en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Cómo quedó el reconfigurado el Congreso de la Nación.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: NA

El triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre reconfiguró el mapa político del Congreso de la Nación. Cómo quedaron las bancas de diputados y senadores de todos los partidos políticos.

Con un 68% de participación electoral, La Libertad Avanza ganó en todo el país con el 40,84% de los votos. “Hoy ha sido un día histórico para la Argentina. decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, progreso y crecimiento”, dijo Milei.

Diego Santilli y Patricia Bullrich tras las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

Cómo quedó el Congreso tras las elecciones del 26 de octubre

Cámara de Diputados

Fuerza Patria: 100 (perdió 1).

La Libertad Avanza: 96 (ganó 53)

PRO: 14 (perdió 21)

Frente de Izquierda: 4 (perdió 1)

Provincias Unidas: 9 (ganó 7)

UCR: 3 (perdió 11)

Coalición Cívica: 2 (perdió 4)

Con información oficial del ministerio del Interior. Foto: Sitio web oficial de Elecciones Legislativas 2025

Cámara de Senadores