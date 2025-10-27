Elecciones 2025: así quedó el Congreso después del triunfo de La Libertad Avanza
La Libertad Avanza ganó a nivel nacional en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Cómo quedó el reconfigurado el Congreso de la Nación.
El triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre reconfiguró el mapa político del Congreso de la Nación. Cómo quedaron las bancas de diputados y senadores de todos los partidos políticos.
Con un 68% de participación electoral, La Libertad Avanza ganó en todo el país con el 40,84% de los votos. “Hoy ha sido un día histórico para la Argentina. decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, progreso y crecimiento”, dijo Milei.
Cómo quedó el Congreso tras las elecciones del 26 de octubre
Cámara de Diputados
- Fuerza Patria: 100 (perdió 1).
- La Libertad Avanza: 96 (ganó 53)
- PRO: 14 (perdió 21)
- Frente de Izquierda: 4 (perdió 1)
- Provincias Unidas: 9 (ganó 7)
- UCR: 3 (perdió 11)
- Coalición Cívica: 2 (perdió 4)
Cámara de Senadores
- Fuerza Patria: 28 (perdió 6)
- La Libertad Avanza: 20 (ganó 13)
- UCR: 9 (perdió 4)
- PRO: 5 (perdió 2)
- Provincias Unidas: 3 (perdió 1)