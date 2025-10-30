Escrutinio definitivo de las elecciones legislativas: confirman los resultados de 5 provincias, pero sigue la incógnita en Buenos Aires

El recuento final de los comicios esclareció los resultados en los distritos donde la diferencia era menor a 1%. Qué pasó en CABA y Provincia.

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas dictaminó que en cinco de los ocho otros distritos donde la diferencia era menor a 1%, el resultado se mantuvo. Por su parte, la provincia de Buenos Aires sigue siendo arena de lucha.

La diferencia en PBA es de 44 mil votos a favor de La Libertad Avanza, cuya victoria en el territorio gobernado por el peronismo fue el dato más sorprendente de una jornada en la que la mayoría del país se pintó del violeta. El recuento comenzó a las 8 de la mañana del miércoles y se extenderá hasta la semana próxima.

Otros votos definitorios son los de la Ciudad de Buenos Aires, pero no están relacionados con la definición del primer lugar, que Patricia Bullrich se ocupó de conquistar categóricamente con un triunfo del 50,32%, sino con el último escaño a repartirse en la Cámara de Diputados.

La disputa se da entre Martín Lousteau, con la fuerza Ciudadanos Unidos, y Valeria Rodríguez Trimarchi, de LLA. La diferencia es de apenas 1.400 votos, pero podría afectar la distribución de las bancas.

Sobre el resto de los distritos, LLA confirmó los triunfos en Chaco y Chubut, mientras que Fuerza Patria se llevó la victoria en La Pampa, La Rioja y Santa Cruz. En Rio Negro y Corrientes, el recuento final sobre los resultados aún no finalizó, pero no se esperan cambios en el orden ni en la distribución de bancas.

Los resultados provincia por provincia del escrutinio definitivo

El resultado que difundieron desde las distintas Secretarías Electorales de cada una de las provincias donde la elección se pelea voto a voto

Chaco

La Libertad Avanza: 291.956

Fuerza Patria (Peronismo): 288.509

Diferencia: 3.447 votos

En esta provincia, el peronista Jorge “Coqui” Capitanich resultó derrotado por la alianza entre el gobernador radical Leandro Zdero y LLA, en la disputa por las tres bancas de senadores.

Chubut

La Libertad Avanza: 89.982

Frente Unidos Podemos (Peronismo): 88.904

Diferencia: 1.078 votos

Los libertarios confirmaron la victoria en Chubut, donde el gobernador Ignacio Torres no logró romper la polarización con el peronismo, que postuló al ex intendente Juan Pablo Luque.

La Pampa

Frente Defendemos La Pampa (Peronismo): 90.500

La Libertad Avanza: 88.247

Diferencia: 2.253 votos

Con el economista Adrián Ravier como candidato, LLA quedó a pocos votos de vencer al gobernador Sergio Ziliotto en una provincia que el peronismo no pierde desde 1983.

Santa Cruz

Fuerza Santacruceña (Peronismo): 53.421

La Libertad Avanza: 52.646

Diferencia: 775 votos

En la provincia asociada al kirchnerismo, LLA terminó en un virtual empate con el cura Juan Carlos Molina, cercano a la ex presidenta Cristina Fernández. El gobernador Claudio Vidal quedó en tercer lugar, lejos de la contienda.

La Rioja

Federales Defendamos La Rioja (Peronismo): 90.686

La Libertad Avanza: 89.904

Diferencia: 782 votos

El gobernador Ricardo Quintela se impuso por un margen ajustado ante los candidatos de LLA, liderados por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.