Milei agradeció el apoyo de Bessent tras las elecciones y dejó entrever una futura visita a Argentina

El presidente y el secretario del Tesoro de EEU intercambiaron mensajes en Twitter tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Casa Rosada. Foto: Presidencia

Scott Bessent felicitó a Javier Milei y lo hizo públicamente mediante un posteo en su cuenta de Twitter luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El presidente le respondió con un sentido mensaje y reveló que el secretario del Tesoro de Estados Unidos visitará Argentina en medio de la asistencia financiera.

Mientras se encontraba en Corea del Sur, Bessent llamó a Milei el miércoles 29 de octubre y mostró su apoyo tras las elecciones. “Su fortaleza y visión infunden esperanza a una nueva generación de argentinos”, expresó.

Javier Milei junto al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

“Tras el liderazgo de Trump, el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina. Los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026″, sumó el secretario del Tesoro norteamericano.

Cabe resaltar que Bessent fue una parte clave en la asistencia financiera de Estados Unidos a Argentina a través de un swap de 20 mil millones de dólares. “Gracias, secretario Bessent, por sus amables palabras y su apoyo incondicional. El pueblo argentino se ha manifestado con contundencia a favor de la libertad económica y la prosperidad, y agradecemos este reconocimiento”, celebró Milei.

“Esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad, para impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio. Me alegra saber que pronto volverá a visitar Argentina. Esperamos su llegada con mucha ilusión y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos”, concluyó el presidente argentino.

Asistencia financiera de EEUU: cuándo fue la última vez que Bessent visitó Argentina

Bessent estuvo en Argentina el pasado mes de abril de 2025, su visita duró 12 horas y se dio en medio de la tensión comercial global que se disparó luego de anunciado el esquema arancelario del gobierno de Donald Trump.

Javier Milei y Scott Bessent. Foto: Captura pantalla

Además, desembarcó en Buenos Aires en el primer día de una Argentina sin cepo y en medio del debut del nuevo programa económico de Javier Milei, luego del nuevo acuerdo con el FMI que se había anunciado antes de su llegada.