De Trump a Bessent, el respaldo de EEUU a la Argentina tras el triunfo de Milei: “Seguimos trabajando para implementar reformas”

El resultado electoral de las elecciones de medio término tuvieron repercusiones en el extremo norte del continente. Qué dijeron Donald Trump, Scott Bessent y otras autoridades de los Estados Unidos sobre la victoria libertaria.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

Tras el triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones de medio término el domingo 26 de octubre, las autoridades de Estados Unidos expresaron su apoyo a Javier Milei y lo felicitaron por los resultados conseguidos.

“Seguimos trabajando con la Argentina para fomentar el consenso e implementar reformas sostenibles que garanticen la estabilidad económica y la prosperidad a largo plazo de su población”, expresó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos en un posteo de la red social X.

Las felicitaciones a Javier Milei Foto: @WHAAsstSecty

Siguiendo esa línea, también se destacaron los “esfuerzos de Argentina por estabilizar su economía y la ambiciosa agenda de reformas del presidente Milei”.

Los dichos adquieren mayor peso si se tienen en cuenta las declaraciones del presidente estadounidense en la previa de los comicios: “Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con la Argentina”.

“¡Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina! ¡Está haciendo un trabajo excelente!“, escribió Trump en un primer mensaje y agregó: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”. “No solo ganó, sino que ganó por mucho”, sentenció, fiel a su estilo.

Más tarde, en el avión presidencial, Trump agregaría: “Eso fue algo grandioso, y le doy mucho crédito a Scott Bessent, Jamieson Greer y el secretario de Estado Marco Rubio, porque estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica, y estamos logrando una posición muy fuerte allí”.

Por su parte, el Secretario del Tesoro también se refirió a la victoria libertaria: “Felicitaciones al Presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El Presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”.

“Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la Administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando” explicó Scott Bessent.

Las palabras de Scot Bessent Foto: @SecScottBessent

Y concluyó con un mensaje de cara al futuro: “Esperamos que se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán la inversión del sector privado y la creación de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino. Bajo el liderazgo del Presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”.

Javier Milei, aún movilizado por la victoria electoral, que tuvo triunfos holgados en algunas provincias e inesperados en otras, agradeció las felicitaciones vía X: “Esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo”.

El congreso post triunfo de LLA

La holgada victoria de La Libertad Avanza en las urnas le permite respirar tranquilo al Presidente, que temía con una disparada del dólar y una caída en los bonos argentinos si se concretaba un desenlace negativo.

Con información oficial del ministerio del Interior. Foto: Sitio web oficial de Elecciones Legislativas 2025

Con los resultados obtenidos, la Cámara de Diputados tendrá, a partir del 10 de diciembre, 93 bancas pintadas de violeta. En Senadores, 20 bancas serán las que responden a la fuerza libertaria, a las que habría que sumar 5 provenientes del PRO, en caso de haber una fusión. Sin embargo, el peronismo aún conserva su posición de primera minoría, con 29 bancas.