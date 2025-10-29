De Gustavo Sáenz a Tinelli: las reacciones en medio de la victoria de La Libertad Avanza

Dirigentes políticos y personalidades de la televisión como Marcelo Tinelli reaccionaron al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El gobernador de Salta y el conductor, entre otros, reaccionaron tras la derrota de Fuerza Patria. Foto: Cadena 3, AP y EFE

El triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional en las elecciones legislativas del 26 de octubre generó todo tipo de reacciones. Dirigentes vinculados a Fuerza Patria y personalidades ajenas al mundo de la política salieron con los tapones de punta tras la derrota.

Qué dijo Gustavo Saénz

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta; Gastón Granados, intendente de Ezeiza; y Marcelo Tinelli fueron algunos de los variados nombres que circularon en las últimas horas en el marco del triunfo de La Libertad Avanza.

“Vino la señora y terminó el Partido Justicialista... ¡así le fue en las provinciales! Ahora se quedó sin nada en las nacionales", lanzó Sáenz refiriéndose a Cristina Kirchner. “Tenía diputados nacionales y ahora ya no los tiene. Tenía dos senadores nacionales... ¡ya no los tiene! No nos van a decir qué hacer“, sumó con fervor.

La palabra de Gastón Granados

En paralelo, Granados, con el mismo tono que Sáenz, consideró que la derrota de Fuerza Patria “es un mensaje para nuestros dirigentes nacionales, que tienen que entender que los intendentes somos los que tenemos los votos, somos los que representamos a la gente“.

El intendente de Ezeiza lo hizo post elecciones

La reacción de Tinelli en su redes sociales

Marcelo Tinelli fue una de las personalidades que abrió el debate en redes sociales apenas se conocieron los resultados oficiales. El conductor oriundo de Bolívar lo hizo citando un tuit que mostraba a Cristina en el balcón de San José 1111.

“Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, que hay que ir a consultarle para dónde ir... Hasta que no se acabe su ‘liderazgo’, el peronismo no va a conectar con la gente”, soltó en referencia a la expresidenta. “No hay posibilidades que el partido más popular sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”, sumó Tinelli.

“El Cabezón” coqueteó con la política tras haber tenido un rol activo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA); integró el consejo del “Plan Argentina Contra el Hambre” en el gobierno de Alberto Fernández; y mantiene un vínculo estrecho con Eduardo “Bali” Bucca, exintendente de su ciudad natal; y Marcos Pisano, actual jefe comunal de Bolívar, donde estuvo en octubre de 2024 en la inauguración del geriátrico Casa Hogar y del ala de Maternidad del hospital local.