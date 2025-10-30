“No me llamaron ni para decirme ‘no te invitamos’”: Kicillof cuestionó a Milei excluirlo de la reunión con gobernadores

El gobernador de la provincia de Buenos Aires lamentó no haber sido invitado a la reunión que organizó Javier Milei con un total de 20 mandatarios. El reclamo de Kicillof.

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Foto: REUTERS

Axel Kicillof habló de la reunión de Javier Milei y su Gabinete de ministros con un total de 20 gobernadores provinciales para fortalecer alianzas y discutir la implementación de reformas. El mandatario bonaerense dijo que hubiera asistido si lo invitaban y consideró que el presidente “comete un error, que no pueda sentarse a intercambiar puntos de vista habla de las limitaciones que tiene“.

En diálogo con Argenzuela, el ciclo radial de Jorge Rial por Radio 10, Axel Kicillof se mostró disconforme por la decisión del Ejecutivo de convocar a gobernadores y excluirlo de la discusión política. "Me parece que comete un error el presidente y el Gobierno porque no invita a algunos gobernadores“, sostuvo haciendo referencia a Insfrán, Melella y Quintela, quienes tampoco fueron llamados.

El gobernador bonaerense destacó que la Provincia aporta aproximadamente el 40% de la recaudación fiscal nacional y concentra la mitad de la fuerza industrial y laboral del país. "A la provincia de Buenos Aires le deben más de 12 billones de pesos en fondos de seguridad, incentivo docente y obras públicas“, expresó.

El gobernador también hizo referencia a la judicialización de estos recortes, recordando que la mayoría de los mandatarios provinciales recurrieron a la Corte Suprema para reclamar fondos que, en algunos casos, ya han sido reconocidos como legítimos por el máximo tribunal. “Se ha robado fondos de las provincias. Y es público”, afirmó Kicillof en la misma entrevista, enfatizando la gravedad de la situación financiera que enfrentan los distritos.

Axel Kicillof en el búnker de Fuerza Patria. Foto: REUTERS

Qué dijo Kicillof sobre su exclusión en la reunión de Milei con gobernadores

“No me llamaron ni para decirme ‘no te invitamos’. Ni para una cosa, ni para la otra”, cuestionó. “Me parece que Milei tendrá objetivos, propósitos; veremos... Me preguntaban ‘si te hubieran invitado ¿hubieras ido?’. Siempre lo hice por una cuestión institucional. Que no estemos de acuerdo y que no pueda sentarse a discutir puntos de vista habla de las limitaciones que tiene o de los planes que tiene", sostuvo.