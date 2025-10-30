En la previa de la reunión con Javier Milei, Mauricio Macri anticipó: “El PRO tendrá un candidato en 2027″

El expresidente ratificó igualmente que la prioridad del partido que lidera es apoyar las reformas del Gobierno. “El PRO está más vivo que nunca”, sentenció.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA (Marcelo Capece y Daniel Vides)

Antes de su reunión con el presidente Javier Milei, el líder del PRO Mauricio Macri adelantó que el partido tendrá un candidato en las elecciones ejecutivas de 2027.

Además, aseguró que “el PRO está más vivo que nunca” y remarcó que tiene un total de 400 dirigentes “que nadie tiene”.

Mauricio Macri en las elecciones legislativas 2025. Foto: X/Redes@mauriciomacri/NA.

“Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el ’27. Hoy la prioridad es apoyar las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, expresó en el seminario ‘Puentes, dialogar para construir’, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile.

En cuanto a los resultados electorales dijo que “había una situación de disconformidad muy grande” y que, en la Argentina, se planteó un posible escenario donde “parecía que otra vez el crecimiento del populismo iba a destruir la expectativa futura” del país y los argentinos dijeron que “no”.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

“Hay un consenso cada vez más absoluto de que el populismo es una estafa sin igual. Es un peligro. Es la exportación más peligrosa y exitosa que hemos tenido”, indicó.

Asimismo, expresó que hay que implementar medidas como la de “bajar los impuestos, achicar el gasto”, pero también volver a tener inversión en infraestructura porque sin ella “los países no crecen”. “Estas cosas hay que terminar de ordenarlas en el Presupuesto público”, agregó.

Por otra parte, hizo hincapié en que a la gestión de Milei “le hace falta más músculo” y, desde el Gabinete, fomentar “el diálogo”, aunque sostuvo que tiene “una relación personal con él” y que “comparten las ideas liberales”.