Axel Kicillof tras la derrota de Fuerza Patria a nivel país: “Milei se equivoca si festeja este resultado electoral”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires salió al búnker de Fuerza Patria tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Axel Kicillof en el búnker de Fuerza Patria. Foto: REUTERS

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló tras las elecciones legislativas de este domingo, en las que Fuerza Patria fue superada por La Libertad Avanza y afirmó que “el Gobierno se equivoca si festeja este resultado electoral”.

“Agradecer el acompañamiento a Fuerza Patria. Empiezo agradeciendo como gobernador”, comenzó expresando para luego nombrar a los candidatos e intendentes del partido.

“Teníamos como objetivo renovar los 15 diputados y renovamos a uno más. Tenemos 16 diputados de Fuerza Patria en el Congreso”, añadió, para luego felicitar al presidente Javier Milei.

De todas maneras, Kicillof advirtió: “Se equivoca el Gobierno si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el Gobierno”.

“También se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo, de enorme sufrimiento, donde cierran empresas todos los días y los más vulnerables sufren cada vez más”, sumó.

“Luego del 7 de septiembre, donde el pueblo de la Provincia se pronunció, el Gobierno se fue a Estados Unidos a pedirle a apoyo económico. Ni el gobierno norteamericano ni el JP Morgan son sociedades de beneficencia, si vinieron a la Argentina no es para otra cosa que para llevarse un lucro con nuestros recursos”, apuntó el gobernador.

Recalde y Hagman hablaron tras la derrota de Fuerza Patria

Mariano Recalde e Itai Hagman, primeros candidatos a senador y diputado por Fuerza Patria en Ciudad de Buenos Aires, hablaron desde el bunker de su partido. A pesar de la derrota ante La Libertad Avanza, prometieron trabajar para “ponerle un freno a Milei en el Congreso”.

“El resultado refleja que aumentamos la representación de Fuerza Patria en CABA”, indicó Recalde por la unidad del peronismo.

Recalde sumó también: “Vamos a seguir peleando en el Congreso, en las calles y cuando nos toque en las urnas”.

“Teníamos el objetivo de seguir creciendo y lo logramos en CABA, en unidad. Crecimos en votos, retuvimos las bancas en el Senado y le vamos a aportar a nuestro bloque en Diputados una diputada más. Cantidad y calidad”, siguió.

Recalde agregó: “Hicimos una campaña militante, una campaña de unidad, de una fuerza política que construyó con ideas y un compromiso claro”.

“Nuestras convicciones están intactas y la única lucha que se pierda es la que se abandona. Seguimos militando todos los días por la patria libre, justa y soberana”, completó.

Por su parte, Itai Hagman habló en la misma línea de su compañero, al mencionar que Fuerza Patria hizo “todo lo que estuvo al alcance”. Además, sumó los agradecimientos a “cada compañero” que estuvo “fiscalizando” para el partido.