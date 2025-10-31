Encuentro clave en La Plata: Kicillof se reunió con más de 40 intendentes para definir la agenda política

Axel Kicillof se reunió en en “La Casona” del Ministerio de Desarrollo Agrario a las 15.30 del viernes.

Se reunió con más de 40 intendentes para definir la agenda política. Foto: NA

Desde las 15.30 del viernes 31 de octubre. Axel Kicillof se reunió con más de 40 intendentes en un encuentro clave tras las elecciones legislativas que ganó La Libertad Avanza.

La cumbre bonaerense se llevó adelante en “La Casona” del ministerio de Desarrollo Agrario, ubicada en el Parque Pereyra Iraola de Berazategui.

Axel Kicillof en el búnker de Fuerza Patria. Foto: REUTERS

El trasfondo de la reunión de Kicillof con intendentes

Cabe recordar el denso clima que se generó en el peronismo por la derrota de Fuerza Patria en los comicios del 26 de octubre.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Foto: NA.

Además, la expresidenta cuestionó al mandatario bonaerense y aseguró que se trató de un “error político” haber desdoblado las elecciones provinciales. “No hablo con el diario del lunes”, agregó, ya que lo había advertido previamente.