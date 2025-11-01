Cómo cambian los equilibrios en Diputados tras el crecimiento de La Libertad Avanza post elecciones

La reconfiguración del Congreso es inminente tras la victoria del oficialismo. Cómo están trabajando los bloques para modificar los equilibrios en Diputados.

Sesión en Diputados. Foto: NA

En paralelo con los movimientos en el Gabinete, en la cámara de Diputados también se están produciendo modificaciones relevantes. La Libertad Avanza amplió sus bancas tras la última elección legislativa, lo que obligó al resto de los espacios a replantear sus estrategias.

Una de las primeras maniobras visibles fue impulsada por Patricia Bullrich, luego de su sólido desempeño en la Ciudad de Buenos Aires que la posicionó como una figura clave para 2027. De hecho, según Infobae, la ministra de Seguridad “ordenó a los diputados que le responden romper el bloque PRO para sumarse a La Libertad Avanza”.

Como resultado de esta decisión, el bloque oficialista contará con 87 integrantes, un número clave que le permitirá llegar al tercio necesario. Además, mantienen conversaciones con otros espacios, como los radicales de “La Liga del Interior”, aunque aún no confirmaron acuerdos definitivos.

En tanto, el bloque del PRO quedó reducido en tamaño e influencia. Los legisladores que decidieron pasarse a La Libertad Avanza fueron identificados como un encuadre más pragmático que ideológico y reforzó la sensación de que el nuevo escenario legislativo ya comenzó a tomar forma.