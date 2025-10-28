Lo prometió y lo cumplió: Diego Santilli había dicho que si ganaba las elecciones legislativas en PBA se rapaba y lo hizo en vivo

El diputado electo por LLA había hecho la promesa en el programa de streaming del Gordo Dan.

Diego Santilli se rapó en vivo. Foto: X/@Mialygosa

Tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en casi todo el país, incluída la provincia de Buenos Aires de la mano del diputado Diego Santilli en las elecciones legislativas del pasado domingo, este último había prometido en campaña que si ganaba se iba a rapar y cumplió con su promesa.

La promesa de Diego Santilli de pelarse en vivo previa a las elecciones legislativas. Video: X/@diegosantilli

Así, Santilli accedió a raparse en vivo en el canal de streaming Carajo, desde donde había surgido la idea de hacerlo. Tal como lo había prometido en campaña, Santilli fue pelado por un barbero.

La promesa se dio en un marco en donde La Libertad Avanza debía revertir un resultado complejo respecto de las últimas elecciones, luego de lo que fue la derrota de 14 puntos en los comicios del 7 de septiembre. “Si lo damos vuelta, me pelo”, había dicho por entonces el candidato.

Esta promesa estaba ligada a un eslogan de campaña que él mismo había establecido: “Para votar al colorado, marcá al pelado”, en referencia a José Luis Espert -que no tiene pelo- y la declinación de su candidatura que hizo que Santilli ocupase su lugar, pero que igualmente mantuvo a Espert en las boletas de PBA.

Santilli y el Gordo Dan, sin pelo

La promesa no fue de exclusividad de Santilli. Si LLA ganaba estas elecciones, tal como sucedió, el conductor de La Misa -el programa de Carajo-, Daniel Parisini (más conocido como el Gordo Dan), también accedió a raparse al ras en vivo tras los resultados favorables en los comicios. Seguido a él fue el turno de Santilli.

Todo el proceso estuvo también protagonizado por otro conocido en las redes sociales, Darío Del Casale, popularizado como el Tano de Il Figaro.

Santilli se rapó en vivo. Video: X/@unpocotendencia

Santilli estuvo este lunes en los estudios de Carajo acompañado por sus compañeros de banca, la también electa diputada Karen Reichardt y el presidente del bloque de Diputados, Christian Ritondo.

Con esta escena, Santilli demostró la alegría que comparten dentro de LLA por la victoria obtenida y también hizo realidad su promesa de campaña, para el deleite de sus seguidores, que se lo venían pidiendo en redes sociales.