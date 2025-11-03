El Gobierno anunció al nuevo secretario de Finanzas: Alejandro Lew ocupará el cargo que dejó Pablo Quirno

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que quien supo desempeñarse como director del Banco Central y CFO de YPF “retorna al equipo económico”.

Alejandro Lew, nuevo secretario de Finanzas. Foto: X @Luiscaputoar

Tras la salida de Pablo Quirno la semana pasada, el equipo económico ya tiene nuevo secretario de Finanzas. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que quien ocupará el cargo será Alejandro Lew, quien ya había estado en la gestión como director y vicepresidente 2° del Banco Central de la República Argentina.

Lew cuenta con una amplia experiencia como director financiero (CFO) de YPF y de diversas compañías del sector energético. En particular, se desempeñó en 360° Energy y Genneia, y previamente desarrolló una destacada trayectoria en la banca internacional, con puestos en HSBC Bank Argentina y J.P. Morgan.

Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas.

Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 3, 2025

El ingreso de Lew a Finanzas se da luego de múltiples versiones que indicaban que el reemplazo de Quirno sería el actual secretario de Política Económica, José Luis Daza, dando lugar a la especulación de si se unificarían ambas áreas. De este modo, el anuncio de Caputo puso fin a semanas de silencio en el Ministerio de Economía donde aseguraban que la designación dependería de presidencia.

La experiencia de Alejandro Lew en la gestión de Javier Milei

Lew ya había sido funcionario en esta gestión. Su nombre y apellido quedó expuesto cuando a fines de julio se publicó su renuncia como director del Banco Central, puesto que ocupó el economista Baltasar Felipe Romero Krause para completar un período de ley que vencerá el 23 de septiembre de 2028.

En la gestión anterior tuvo un paso marcado por la polémica. En noviembre de 2023, justo antes del cambio de gestión, Alejandro Lew fue desplazado como gerente financiero de YPF luego de ser acusado por quien entonces era titular de Aduana, Guillermo Michel, de ser el responsable del faltante de nafta que se dio previo a las elecciones de 2023.