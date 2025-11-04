La denuncia pública de Evo Morales a Javier Milei: “Dice que soy un peligro”

Evo Morales acusó a Javier Milei de haber pactado con el nuevo presidente de Bolivia para “deshacerse” de él. El posteo realizado a través de sus redes sociales oficiales.

El expresidente de Bolivia realizó una acusación contra Milei en sus redes sociales oficiales. Foto: EFE y Reuters

Evo Morales realizó una contundente acusación contra Javier Milei en sus redes sociales oficiales. El expresidente de Bolivia dijo que el líder de La Libertad Avanza pactó con Rodrigo Paz, nuevo mandatario del país vecino, para “deshacerse” de él.

"Hermanos de Argentina me informan que el presidente Javier Milei le pidió a su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, ‘deshacerse’ de Evo porque dice que soy un peligro para la América Latina digna y soberana“, escribió en su cuenta de Twitter.

“No nos sorprende ese pacto para acabar con mi vida”, agregó Evo. En otro párrafo, cargó contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y relató un hecho ocurrido cuando tenía el mismo cargo durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Memoria. La actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich mandó, en 2019, armas y municiones al régimen de facto de Jeaninne Añez para repimir a los bolivianos. Resultado: las masacres de Sacaba y Senkata con decenas de muertos y heridos”, lanzó Morales en el cierre del posteo.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: múltiples reuniones, pero ninguna con Trump

El jueves comenzará el America Business Forum que incluirá a figuras públicas tales como Lionel Messi y Will Smith, así como también políticos: Corina Machado, ganadora del Premio Nóbel de La Paz, y Donald Trump.

Luego de su presentación, el presidente viajará a Nueva York para visitar la tumba del Rebe de Lubavitch y agradecerle por el triunfo que La Libertad Avanza consiguió en las últimas elecciones legislativas.

Javier Milei en Estados Unidos. Foto: Reuters.

Por último, Milei se reunirá con grandes empresarios inversores en Argentina este viernes antes de partir a una escala en Bolivia. Dicho encuentro había sido acordado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas).