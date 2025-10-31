Confirmó asistencia: Milei viaja a Bolivia para la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz

El jefe de Estado argentino fue uno de los primeros en confirmar su presencia y estará en la asunción de Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia, el próximo sábado 8 de noviembre.

Se verán las caras por primera vez el próximo 8 de noviembre. Foto: Reuters

Javier Milei confirmó asistencia para estar en la asunción de Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia. El líder de La Libertad Avanza estará en el país vecino el próximo sábado 8 de noviembre en lo que será un respaldo al mandatario de centro-derecha de 58 años, con quien buscará tejer lazos y generar un vínculo de cercanía para sumar un aliado en la región.

La información fue revelada desde Casa Rosada a TN y la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia Rodrigo Paz será en La Paz, sede gubernamental de Bolivia. Mientras tanto, desde el Ejecutivo también evalúan hacer escala en Santa Cruz, capital económica de Bolivia.

Rodrigo Paz. Foto: REUTERS

Rodrigo Paz ganó las elecciones y es el nuevo presidente de Bolivia

Rodrigo Paz ganó en las elecciones del pasado 20 de octubre: se impuso con el 54% de los votos sobre el 45% de Jorge “Tuto” Quiroga en el balotaje tras casi 20 años de gobiernos de izquierda.

“Desde la victoria extendemos la mano para gobernar con todos los que quieran a la patria. La ideología no da de comer, lo que da de comer es el derecho al trabajo, la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, tener certidumbre en nuestro futuro”, expresó el presidente boliviano electo.