Caos en las elecciones en Bolivia: una multitud apedreó y abucheó al candidato Andrónico Rodríguez tras emitir su voto

Evo Morales acusó a su heredero de “traidor” tras presentarse por su cuenta. Los comicios presidenciales se desarrollan en medio de una fuerte crisis económica, marcada por la escasez de combustible, falta de dólares y peor inflación en décadas.

Andrónico Rodríguez, candidato presidencial en Bolivia. Foto: EFE (Juan Carlos Torrejón)

Una multitud apedreó y abucheó este domingo al candidato a presidente de Bolivia, Andrónico Rodríguez, después de emitir su voto en el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales, donde es considerado un “traidor” por alejarse del exgobernante y postularse por su cuenta.

Rodríguez acudió a votar en la escuela José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos situado en el Trópico de Cochabamba, el feudo de Morales en la región central de Cochabamba, con una demora debido a que previamente hubo una explosión menor cerca de ese recinto electoral.

Explosión en Entre Ríos durante las elecciones presidenciales en Bolivia. Foto: EFE (Juan Carlos Torrejón)

Cuando el también presidente del Senado se disponía a hablar con los periodistas que hacían la cobertura de la votación, la gente que estaba en el recinto comenzó a lanzarle piedras a Rodríguez.

Frente al ataque, el candidato ya no hizo declaraciones y salió pronto del colegio electoral, en cuyas puertas le aguardaba un vehículo que también fue impactado por las piedras, mientras la multitud le gritaba “traidor”.

Explosión y tenso ambiente político en el municipio de Entre Ríos

Testigos reportaron a medios locales que se escuchó un fuerte estruendo en el patio trasero del colegio José Carrasco y policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegaron al lugar para tomar declaraciones e investigar el incidente.

Explosión en Entre Ríos durante las elecciones presidenciales en Bolivia. Foto: EFE (Juan Carlos Torrejón)

Juan Carlos Campero, el fiscal que lleva el caso, reportó a los medios locales que “no se tiene daños materiales ni personales” y agregó que “la votación se realiza con normalidad”.

¿Por qué Andrónico Rodríguez es considerado un “traidor”?

Rodríguez, de 36 años, es el candidato de izquierda mejor posicionado en las encuestas, situado entre el tercer y cuarto lugar, por debajo de los opositores Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, quienes podrían disputar una inédita segunda vuelta.

El candidato de la alianza Popular fue considerado el heredero político de Evo Morales, pero decidió postularse por su cuenta y el exmandatario lo calificó de “traidor”.

Evo Morales, expresidente de Bolivia. Foto: EFE (Luis Gandarillas)

Morales no participa en estos comicios por una disposición constitucional que le impide volver a postularse porque ya gobernó el país en tres periodos y tampoco tiene partido político, por lo que promueve el voto nulo.

La campaña por el voto nulo fue intensa en el Trópico de Cochabamba y la gente en Entre Ríos advirtió que si esa opción no es mayoría en esa zona, quemará las urnas electorales.