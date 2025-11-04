La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: múltiples reuniones, pero ninguna con Trump

Milei viaja a Estados Unidos luego de la asunción de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Participará del America Business Forum y se reunirá luego con el electo presidente de Bolivia.

Javier Milei viajará este miércoles a los Estados Unidos y su agenda está completa. Desde el America Business Forum donde estarán Messi y Trump hasta una entrevista con Fox News, el presidente tendrá distintas apariciones públicas.

Al mediodía, antes de viajar, la primera actividad que le espera al Presidente en el Salón Blanco de la Casa Rosada es la jura del nuevo Jefe de Ministros, Manuel Adorni, quien reemplaza a Guillermo Francos.

Luego de ello, Milei partirá a las 15 horas a los Estados Unidos y llegaría allá a las 21 horas (23 en horario de ese país).

Qué planes le esperan a Milei en Estados Unidos

El jueves comenzará el America Business Forum que incluirá a figuras públicas tales como Lionel Messi y Will Smith, así como también políticos: Corina Machado, ganadora del Premio Nóbel de La Paz, y Donald Trump.

Algunos de los participantes del America Business Forum. Foto: Instagram @americabusiness

El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

En el mismo orden, este presentador de noticias será quien lidere el panel que le corresponde a Milei el día jueves ya que, en lugar de hacer su clásica presentación frente a un atril, lo hará en forma de entrevista.

Luego de su presentación, el presidente viajará a Nueva York para visitar la tumba del Rebe de Lubavitch y agradecerle por el triunfo que La Libertad Avanza consiguió en las últimas elecciones legislativas.

Por último, Milei se reunirá con grandes empresarios inversores en Argentina este viernes antes de partir a una escala en Bolivia. Dicho encuentro había sido acordado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas).

¿Milei se va a reunir con Trump?

La reunión entre Donald Trump y el primer mandatario de la República Argentina no se descarta, pero parece imposible por cuestiones de agenda. Se espera que puedan encontrarse de manera informal tras bambalinas del American Business Forum, pero se descartó una reunión oficial como tal.

La reunión entre Donald Trump y el primer mandatario de la República Argentina no se descarta pero parece imposible por cuestiones de agenda aunque puede darse en la informalidad Foto: NA

Cuando Milei diserte este jueves, Trump ya no estará en el lugar, pero el periodista que lo entrevistará es un gran amigo del primer mandatario estadounidense con quien suele jugar al golf en Mar -a- Lago.

La reunión de Milei con el presidente entrante de Bolivia

Milei hará una última escala antes de volver a Buenos Aires en La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del entrante presidente local, Rodrigo Paz Pereira, dirigente del Partido Demócrata Cristiano.

La reunión de Milei con el Presidente entrante de Bolivia, Rodrigo Paz. Foto: REUTERS

Tras dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS), el referente de derecha se impuso el fin de semana pasado en las elecciones del país vecino con más del 54% de los votos.

Está confirmada además la presencia de dirigentes afines a los ideales de Milei tales como el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y otras 43 delegaciones.