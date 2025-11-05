El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre

Con la proyección de nuevas reformas tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones, el gobierno de Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso.

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre.

El Gobierno nacional confirmó que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre, con la opción de extender los debates hasta enero. Uno de los principales objetivos será avanzar con el proyecto del Presupuesto 2026, además de dar prioridad a las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

La oficialización del llamado al Congreso se publicará en el Boletín Oficial junto al temario correspondiente, lo que dará vigencia al cronograma fijado. Desde el Ejecutivo, explicaron que buscarán aprovechar el recambio legislativo para conseguir mayor estabilidad política y habilitar los cambios estructurales antes del cierre del 2025.

Sesión en Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Karina Milei reunió a los diputados electos de La Libertad Avanza y pidió “compromiso” para impulsar las reformas del Gobierno

Karina Milei recibió este martes 4 a los diputados nacionales electos de La Libertad Avanza para pedirles “compromiso” con el movimiento que lidera el presidente Javier Milei. El requerimiento devela la urgencia del oficialismo para la aprobación de las reformas que planea en la segunda mitad del mandato.

A pesar de solicitar apoyo, señalaron que no se habló profundamente de los proyectos de reformas tributaria o laboral, que el Gobierno se puso como objetivo aprobar ahora que tiene cuerpos legislativos mucho más favorables que las que tenían hasta el reciente éxito electoral.

Karina Milei. Foto: REUTERS

“Fue una presentación con los diputados electos para tener un primer panorama de lo que va a ser el año parlamentario. Trabajamos dos años para tener más miembros y ahora los tenemos y queremos trabajar de manera ordenada”, detalló Martín Menem.

“Aprovechamos para conocernos, somos muchos. Y hablamos de los lineamientos generales a trabajar para defender los proyectos del Presidente”, sostuvo Alejandro Fargosi, diputado elegido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.